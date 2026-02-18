Baltijas balss logotype
Йен МакКеллен выступил против одного из фаворитов «Оскара»-2026 0 170

Lifenews
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Йен МакКеллен выступил против одного из фаворитов «Оскара»-2026

Знаменитый британский актер сэр Йен МакКеллен признался, что не собирается поддерживать один из фильмов — претендентов на премию Американской киноакадемии. Картина «Хамнет» оставила его разочарованным и озадаченным.

Речь идет о фильме Хамнет, основанном на одноименном романе Мэгги О’Фаррелл. Лента предлагает художественную интерпретацию событий, связанных со смертью 11-летнего сына Уильяма Шекспира в XVI веке. По сюжету трагедия, произошедшая в отсутствие драматурга, вдохновляет его на создание «Гамлета», тогда как его жена Энн Хэтэуэй (ее играет Джесси Бакли) остается дома и переживает горе в одиночестве.

«Я не совсем понимаю этот фильм»

В своем отзыве МакКеллен отметил, что остался равнодушен к происходящему на экране. По его словам, мотивы персонажей показались ему неубедительными и противоречащими тому, что известно о личности и жизни Шекспира.

Актер заявил, что ему не особенно интересно искать конкретные источники вдохновения драматурга, однако он уверен, что они вряд ли были напрямую связаны с семейной жизнью. Кроме того, МакКеллен усомнился в правдоподобии идеи о том, что жена Шекспира якобы никогда не видела его пьес и почти не понимала, чем занимается ее супруг.

Строгий взгляд эксперта

86-летний МакКеллен — член Американской киноакадемии и обладатель права голоса. Он был номинирован на «Оскар» за роль в фильме Боги и монстры и на протяжении десятилетий считается одним из ведущих исполнителей шекспировских ролей. В разное время он играл Гамлета, короля Лира, Макбета и Джона Фальстафа.

Его критика в адрес «Хамнета» связана не с личным отношением к создателям картины, а с требовательным подходом к любым художественным интерпретациям биографии великого драматурга. Как признанный специалист по творчеству Шекспира, МакКеллен оценивает подобные проекты особенно строго.

источник

#Оскар #кино #критика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
