Продать квартиру подороже могут помешать припаркованные во дворе машины. О неочевидном факторе снижения стоимости жилья рассказал СМИ эксперт Федор Выломов.

По наблюдениям специалиста, ржавые, разбитые, брошенные во дворе автомобили могут влиять на общее восприятие объекта, создавая впечатление запущенности и неблагополучия для всего района и становясь дополнительным психологическим стоп-фактором. «Такой визуальный фон может отталкивать потенциальных покупателей, даже если квартира хорошая», — пояснил эксперт. Характеристика среды может стать поводом для торга и вынудить продавца снизить цену на 15-20 процентов.

Отсутствие машин во дворе — запрос, не теряющий популярности среди жителей, отмечает специалист. Если еще восемь-десять лет назад, покупая квартиру, людей интересовала именно жилплощадь, то сейчас вдобавок к квадратным метрам оценивается и впечатление от района. При этом брошенные машины — признак комфортной ситуации с парковками. Во дворах, где парковочных мест недостаточно, с покинутыми авто активно борются. Чаще такие артефакты можно увидеть в кварталах пятиэтажек.