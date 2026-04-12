Легенда французского кинематографа, 82-летняя Катрин Денёв, недавно стала центром внимания на торжественной церемонии. Актриса, известная своей элегантностью, посетила вручение премии имени Антуанетты Фук – выдающейся французской активистки, посвятившей жизнь борьбе за женские права. Но главным сюрпризом стало не только её присутствие: в ратуше шестого округа Парижа Катрин Денёв появилась не одна, а в сопровождении своей 23-летней внучки Анны Биолэй, которая крайне редко выходит в свет.Бабушка и внучка рука об руку поднялись на сцену, чтобы вручить одну из престижных наград. Однако после мероприятия в социальных сетях разгорелись бурные обсуждения образа Анны: пока её знаменитая бабушка блистала на шпильках, внучка выбрала для церемонии непринужденный стиль, появившись в кроссовках и джинсах.

Анна Биолэй и Катрин Денёв с лауреатом премии имени Антуанетты Фук

Анна Биолэй с лауреатом премии имени Антуанетты Фук

Анна Биолэй и Катрин Денёв

Семейные связи

Стоит напомнить, что у иконы французского кино, Катрин Денёв, двое детей: дочь Кьяра Мастроянни и сын Кристиан Вадим. 23-летняя Анна, появившаяся на церемонии, приходится дочерью актрисе Кьяре Мастроянни и известному музыканту Бенжамену Биолэю.

Путь Анны в кино

Анна Биолэй изначально мечтала продолжить актерскую династию, следуя по стопам своей прославленной бабушки и мамы. Ей даже удалось сняться в нескольких фильмах, правда, в небольших эпизодических ролях. Но 2023 год принес ей разочарование: после Каннского фестиваля девушка столкнулась с волной критики в интернете. Ее обвинили в том, что она использует семейные связи для продвижения в киноиндустрии. С тех пор Анна приняла решение уйти в тень, прекратив съемки и публичные появления.

Непростая судьба другого внука

К сожалению, не все внуки Катрин Денёв могут похвастаться безоблачной судьбой. Другой внук актрисы, Игорь Вадим, оказался замешан в криминальных кругах. В 2020 году он был арестован по обвинению в фальшивомонетничестве и связях с мафией. Впоследствии молодого человека экстрадировали в Италию, где ему пришлось предстать перед судом.

