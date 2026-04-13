Болезнь Паркинсона – одно из самых распространённых неврологических заболеваний, которое чаще всего заявляет о себе после 60 лет. На ранних этапах её симптомы могут казаться незначительными, но именно своевременное их распознавание играет ключевую роль. Как же выявить этот недуг, кто находится в группе особого риска и есть ли шанс замедлить его развитие? Об этом нам расскажет опытный невролог высшей категории.

Разрушительный недуг, известный как болезнь Паркинсона, подкрадывается незаметно. На первых порах он может маскироваться под обычную усталость, повышенную раздражительность или даже едва заметные изменения в походке. Основные же симптомы – это характерный тремор, скованность движений, нарушения речи и координации, а на поздних стадиях, увы, возможна и деменция. Полностью излечить заболевание невозможно, но благодаря своевременной терапии и правильному образу жизни можно существенно замедлить его прогрессирование и сохранить достойное качество жизни. О том, как распознать этот коварный недуг на самых ранних этапах, кто находится в группе риска и существуют ли эффективные меры профилактики, нам подробно рассказала Наталья Гомоненко, невролог высшей категории.

Мужчины в зоне риска

Болезнь Паркинсона (БП) – это хроническое, медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание головного мозга, которое проявляется целым комплексом двигательных расстройств, нарушением равновесия и осанки. Этот недуг развивается из-за необратимых изменений в определённых областях мозга, что приводит к снижению выработки дофамина – химического вещества, жизненно важного для передачи сигналов между нервными клетками. В результате мозг перестаёт корректно управлять мышцами, вызывая нарушения координации, появление дрожи, скованности и замедленности движений. На поздних стадиях пациенту грозит деменция и полная обездвиженность.

Впервые заболевание было подробно описано в 1877 году английским врачом Джеймсом Паркинсоном, который назвал его "дрожательным параличом". Риск развития паркинсонизма значительно возрастает с возрастом, хотя иногда болезнь поражает и молодых людей. Интересный факт: мужчины подвержены этому недугу чаще, чем женщины.

Почему возникает болезнь?

Точные причины возникновения болезни Паркинсона до сих пор остаются загадкой для учёных. Однако к основным факторам риска, которые могут спровоцировать её развитие, относят:

Если в вашей семье были случаи заболевания, риск значительно возрастает. Возраст: Чаще всего болезнь Паркинсона диагностируется у людей старше 60 лет.

Плохая экология, работа на вредных производствах, частый контакт с пестицидами, гербицидами, растворителями и солями тяжёлых металлов могут стать катализаторами. Сосудистые заболевания: Атеросклероз и другие патологии сосудов.

Как распознать Паркинсона: тревожные симптомы

Заболевание развивается поэтапно, и его симптомы нарастают постепенно. Крайне важно заметить эти тревожные признаки как можно раньше, ведь с прогрессированием болезни Паркинсона погибает всё больше нейронов, что в конечном итоге приводит к инвалидизации.

Среди характерных симптомов недуга можно выделить:

Эти признаки часто сопровождают начало болезни. Изменение походки: Появляется шаткость, шаги становятся короткими и неуверенными, возможны частые падения.

На поздних стадиях – деменция.

Диагностика и терапия болезни Паркинсона

Диагноз обычно устанавливается на основе клинической картины и характерных двигательных симптомов. Дополнительные исследования, такие как электроэнцефалография, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография и УЗИ сосудов мозга, проводятся для исключения других патологий со схожими проявлениями (например, опухоль головного мозга, инсульт, депрессия).

Поскольку болезнь Паркинсона считается неизлечимой, основные методы терапии направлены на замедление её развития, облегчение симптомов и максимальное сохранение качества жизни пациента. Крайне важно скорректировать образ жизни: отказаться от вредных привычек, избегать стрессов и переутомления, минимизировать контакт с вредными веществами (включая бытовую химию) и соблюдать специальную диету.

Питание как щит против Паркинсона

Чтобы снизить риск возникновения болезни Паркинсона, придерживайтесь диеты, богатой витаминами группы В, фолиевой кислотой и клетчаткой. Эти ценные вещества в изобилии содержатся в свежем шпинате, брокколи, болгарском перце, зелёном горошке, печени. При необходимости их можно принимать и в составе витаминных комплексов.

Обязательно включите в свой рацион орехи (миндаль, фундук, грецкие), сухофрукты, хлеб с отрубями, семена подсолнуха, соевые продукты, пророщенную пшеницу, а также льняное и оливковое масла. Уделяйте внимание ягодам, винограду, яблокам и цитрусовым – они содержат флавоноиды и антоцианы, вещества, активно защищающие нейроны от разрушения. И, конечно, откажитесь от консервов, сдобы, конфет, печенья и крепкого чая.

Знаменитости, столкнувшиеся с Паркинсоном

Болезнь Паркинсона была диагностирована у многих известных личностей. Среди них – выдающийся актёр и кинопродюсер Майкл Джей Фокс, прославившийся ролью Марти Макфлая в культовой комедии "Назад в будущее". Интересно, что заболевание обнаружили у него ещё в 1991 году, когда ему было всего 30 лет. Актёр публично объявил о своём диагнозе в 1998 году и с тех пор активно борется с этим недугом, основав благотворительный фонд для финансирования исследований и поиска методов лечения.

Также от болезни Паркинсона страдали такие легенды, как художник Сальвадор Дали, великий боксёр Мохаммед Али, а также рок-музыкант и певец Оззи Осборн.

Слово эксперту

Наталья Гомоненко – врач-невролог высшей категории, выпускница Днепропетровского государственного медицинского института. Её стаж работы составляет 35 лет.