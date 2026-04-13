Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Алессандра Амбросио феерично отметила 45-летие на солнечном Бали в кругу семьи и любимого

Дата публикации: 13.04.2026
BB.LV
Всемирно известная супермодель поделилась яркими кадрами своего незабываемого отдыха в социальных сетях, приоткрыв завесу личной жизни.

По случаю своего 45-летия Алессандра Амбросио подарила поклонникам целую серию восхитительных снимков из райского уголка — Бали. На этих кадрах, опубликованных в её Instagram, супермодель демонстрирует идеальную фигуру в разнообразных купальниках. Компанию в этом путешествии ей составили её возлюбленный, Бак Палмер, а также дети, рождённые от бывшего партнёра, бизнесмена Джейми Мазура."Немного жизни в Улувату", — так подписала эти кадры сама 45-летняя именинница.

История отношений

Стоит напомнить, что роман между Алессандрой Амбросио и 44-летним дизайнером ювелирных украшений Баком Палмером начался в 2024 году. Уже в декабре того же года они перестали скрывать свои отношения, впервые появившись вместе на светской вечеринке Art Basel в Майами. Влюблённые встретили Новый год вдвоём, а затем отправились наслаждаться отдыхом в солнечной Бразилии.

Прошлые связи

Наиболее продолжительные и значимые отношения в жизни Алессандры связывали её с бизнесменом Джейми Мазуром. В 2007 году они обручились, однако до официальной свадебной церемонии дело так и не дошло. В 2008 году на свет появилась их дочь Аня, а в 2012 году — сын Ноа. В марте 2018 года пара объявила о расставании, не став раскрывать публике причины своего решения. С тех пор у Амбросио было несколько ярких романов, среди которых отношения с итальянским предпринимателем Николо Одди, фотографом Ричардом Ли и саудовским продюсером Мохаммедом Аль Турки.

Возвращение на подиум

В октябре прошлого года Алессандра Амбросио вновь триумфально вернулась на подиум легендарного шоу Victoria’s Secret, продемонстрировав свою неизменную грацию и профессионализм. В этом грандиозном показе к ней присоединились такие звёзды мировой моды, как Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Адриана Лима, а также сёстры Хадид и многие другие известные топ-модели.

Фото: alessandraambrosio/Instagram

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бытовые привычки латвийцев снижают риск рака?
Дом и сад
Изображение к статье: Санкции против россиян и белорусов: что придумала Литва?
Политика
Изображение к статье: Кто приносит миллионы: названы самые прибыльные актёры Голливуда
Lifenews
Изображение к статье: Без духовки и лишней возни: быстрый торт из печенья с сочной вишней
Люблю!
Изображение к статье: Виктор Логинов и 26-летняя жена: скандальное примирение после обвинений в насилии и изменах
Lifenews
Изображение к статье: Рижские власти продали Сердюковым половину столичного автовокзала – за сколько?
Бизнес
Изображение к статье: Какие бытовые привычки латвийцев снижают риск рака?
Дом и сад
Изображение к статье: Санкции против россиян и белорусов: что придумала Литва?
Политика
Изображение к статье: Кто приносит миллионы: названы самые прибыльные актёры Голливуда
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео