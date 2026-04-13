По случаю своего 45-летия Алессандра Амбросио подарила поклонникам целую серию восхитительных снимков из райского уголка — Бали. На этих кадрах, опубликованных в её Instagram, супермодель демонстрирует идеальную фигуру в разнообразных купальниках. Компанию в этом путешествии ей составили её возлюбленный, Бак Палмер, а также дети, рождённые от бывшего партнёра, бизнесмена Джейми Мазура."Немного жизни в Улувату", — так подписала эти кадры сама 45-летняя именинница.

История отношений

Стоит напомнить, что роман между Алессандрой Амбросио и 44-летним дизайнером ювелирных украшений Баком Палмером начался в 2024 году. Уже в декабре того же года они перестали скрывать свои отношения, впервые появившись вместе на светской вечеринке Art Basel в Майами. Влюблённые встретили Новый год вдвоём, а затем отправились наслаждаться отдыхом в солнечной Бразилии.

Прошлые связи

Наиболее продолжительные и значимые отношения в жизни Алессандры связывали её с бизнесменом Джейми Мазуром. В 2007 году они обручились, однако до официальной свадебной церемонии дело так и не дошло. В 2008 году на свет появилась их дочь Аня, а в 2012 году — сын Ноа. В марте 2018 года пара объявила о расставании, не став раскрывать публике причины своего решения. С тех пор у Амбросио было несколько ярких романов, среди которых отношения с итальянским предпринимателем Николо Одди, фотографом Ричардом Ли и саудовским продюсером Мохаммедом Аль Турки.

Возвращение на подиум

В октябре прошлого года Алессандра Амбросио вновь триумфально вернулась на подиум легендарного шоу Victoria’s Secret, продемонстрировав свою неизменную грацию и профессионализм. В этом грандиозном показе к ней присоединились такие звёзды мировой моды, как Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Адриана Лима, а также сёстры Хадид и многие другие известные топ-модели.

