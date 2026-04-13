6 полезных пищевых привычек для повседневной жизни

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.04.2026
Сбалансированное питание играет ключевую роль в профилактике множества неинфекционных заболеваний, которые можно избежать.

 

Питание оказывает значительное влияние на состояние кожи, волос и общее здоровье организма. Поэтому стоит внедрить в свою жизнь полезные привычки, способствующие улучшению самочувствия, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог выделила полезные привычки, которые стоит соблюдать:

* есть только при физиологическом голоде

* медленно наслаждаться каждым кусочком пищи

* время, проведенное за едой, должно быть без гаджетов — это время для себя

* прекращать есть, когда чувствуете себя почти сытыми

* сложные углеводы — наши лучшие друзья

* важно принимать себя в разных состояниях, ведь еда не является решением всех проблем.

Тарелка здорового питания

Необходимо помнить, что режим питания у каждого индивидуален, но важно не пропускать завтрак и стараться не ужинать менее чем за 3 часа до сна. Рекомендуется делать 1-2 полезных перекуса до и после обеда. Не спешите, ведь на прием пищи следует уделять не менее 20-30 минут, а на перекус — не менее 10 минут.

Пейте чистую воду, ориентируясь на чувство жажды. Кофе и чай лучше избегать во время еды.

Вместо сала или сливочного масла выбирайте полезные растительные масла: подсолнечное, кукурузное, льняное и оливковое.

Предпочитайте цельнозерновой хлеб и хлебцы, макароны из твердых сортов пшеницы, а рис — нешлифованный.

Обязательно включайте в рацион фрукты и ягоды по 30 г на 2 порции в день.

У пожилых людей можно укрепить иммунитет, добавив в питание микроэлементные и витаминные добавки.

Источник: 1001sovet

