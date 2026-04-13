Известно, сколько в прошлом году заработала глава СГД Шмите-Роке 2 1753

Дата публикации: 13.04.2026
Заработная плата генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Байбы Шмите-Роке в прошлом году составила 111 352 евро, свидетельствует опубликованная СГД декларация должностного лица за 2025 год, пишет ЛЕТА.

Должность генерального директора Шмите-Роке занимает с февраля 2024 года, и в 2024 году её зарплата в СГД составила в общей сложности 98 122 евро.

В прошлом году её доходы также включали процентные выплаты от «Swedbank» в размере 519 евро. В этом банке к концу года у главы СГД были накопления в безналичной форме на сумму 42 877 евро. Также у Шмите-Роке на конец прошлого года были накопления в литовском банке «Revolut» в размере 16 евро, пяти долларов США и 5692 исландских крон.

Также задекларированы накопления в частных пенсионных фондах.

Шмите-Роке задекларировала легковой автомобиль «Toyota C-HR» 2019 года выпуска, а также пользование землёй и зданиями в Риге.

Кроме того, она указала выданный заём в размере 12 000 евро. Задолженностей у генерального директора СГД не задекларировано.

Помимо должности генерального директора СГД, Шмите-Роке в прошлом году также была членом совета Фонда выравнивания финансов самоуправлений.

Автор - Юлия Баранская
