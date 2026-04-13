Питание помогает контролировать множество заболеваний, в том числе останавливать образование камней в почках. Какие продукты нужно включить в рацион, а какие — исключить? «Доктор Питер» разбирался с экспертом.

Мочекаменная болезнь — хроническое заболевание обмена веществ, при котором в почках, мочеточниках или мочевом пузыре образуются твердые камни — конкременты. Долгое время камнеобразование может оставаться незамеченным, но рано или поздно симптомы проявятся.

Процесс можно предотвратить с помощью грамотной профилактики. Врач-уролог Силва Наски Ариел Алберто да, рассказал «Доктору Питеру», как питание и образ жизни помогают сохранить здоровье почек.

Питание равно профилактика

Диета — это обязательный элемент стратегии защиты почек. Ее соблюдение во время и после лечения поможет предотвратить повторное образование камней. Рекомендованный рацион работает сразу в нескольких направлениях:

замедляет или полностью останавливает рост уже существующих конкрементов;

нормализует минеральный обмен — баланс кальция, оксалатов, фосфатов и других веществ в организме;

поддерживает оптимальную кислотность мочи, что критически важно для профилактики;

снижает нагрузку на почки, позволяя им работать в щадящем режиме.

Особенно важно добиться таких условий у людей из групп риска: тех, у кого уже были случаи мочекаменной болезни в семье, кто имеет хронические нарушения обмена веществ (например, подагру) и чья работа связана с малоподвижным образом жизни и нерегулярным питанием.

Универсальные правила диеты для всех

Если у человека есть склонность к камнеобразованию или он прошел лечение, важно следовать простым принципам питания. Они могут корректироваться исходя из типа камней, но несколько ключевых правил работают для всех.

Необходимо соблюдать питьевой режим. Рекомендованный суточный объем жидкости — 2,5-3 литра. Лучше всего подходит чистая или слабоминерализованная (столовая) вода, морсы. Достаточное питье снижает концентрацию солей в моче и препятствует их кристаллизации.

Рекомендовано дробное питание — 4–6 раз в день небольшими порциями. Ужин должен состояться за 2,5-3 часа до сна. Это помогает равномерно нагружать пищеварительную и мочевыделительную системы.

В приготовлении пищи рекомендовано исключить такие методы, как жарку и копчение. Лучше готовить еду при помощи варки, тушения, запекания или пара. Так можно сохранить полезные свойства продуктов и не бояться перегрузить организм лишними жирами.

Еще одна важная рекомендация — контроль соли. Нужно ограничить ее потребление до 5 граммов в сутки — это примерно чайная ложка. Соль задерживает жидкость и создает дополнительную нагрузку на почки.

После консультации с врачом и учета других особенностей здоровья могут быть рекомендованы разгрузочные дни. Это помогает нормализовать обмен веществ.

Фокус на главном

В 80% случаев формируются оксалатно-кальциевые камни. Их образование связано с избытком солей щавелевой кислоты и кальция в моче. Поэтому есть продукты, которые нужно включать и, наоборот, исключать из рациона.

Продукты, которые запрещены

Согласно рекомендациям, из рациона нужно исключить продукты, способные повысить образование оксалатов в моче. Это могут быть:

некоторые виды зелени — щавель, шпинат, даже петрушка и кинза;

овощи и фрукты, ягоды: свекла, баклажаны, некоторые виды капусты, кислые сорта ягод и фруктов;

мясо: жирная свинина и субпродукты;

концентрированные бульоны, консервы (особенно рыбные).

Что нужно включать в рацион

Есть продукты, которые рекомендовано включать в меню. Они помогут поддерживать обмен веществ и работу почек. Нужно обратить внимание на:

белки, которые содержатся в постном мясе (куриная грудка, индейка, кролик), рыбе (треска, минтай, хек);

сложные углеводы, например бобовые, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы;

овощи, лучше всего выбирать картофель (отварной), кабачок, тыкву, белокочанную и цветную капусту, огурцы;

фрукты — сезонные абрикосы, груши, персики, бананы;

кисломолочные продукты, однако их количество нужно ограничивать и обязательно предварительно проконсультироваться с врачом.

Ключевое правило в рамках диеты — питаться дробно, 5–6 раз в день. Нужно избегать перееданий, а также длительных голоданий и экстремальных монодиет.

Жизнь после лечения: диета как страховка от рецидива

Даже после успешного дробления камней (литотрипсии) или их хирургического удаления расслабляться нельзя. Диета в этот период — главная мера, которая страхует вас от повторного образования конкрементов. Она не такая строгая, как в острый период, но список рекомендаций остается довольно обширным.

Есть основные правила:

питьевой режим — 2,5–3 литра жидкости в день;

дробное питание — 5–6 раз в день небольшими порциями;

ограничение соли — не более 5 граммов в день;

полный отказ от жареного, копченостей, консервов, маринадов и алкоголя;

исключение наваристых мясных, рыбных и грибных бульонов, а также субпродуктов.

Диета составляется с учетом типа камней, поэтому окончательные рекомендации всегда дает лечащий врач. Их соблюдение помогает снизить риски их повторного формирования.

Профилактика камнеобразования в почках — это в первую очередь осознанный подход к питанию и образу жизни. Не существует волшебной таблетки, которая раз и навсегда решит проблему. Зато есть проверенные временем принципы: обильное питье, дробное питание, ограничение соли и отказ от вредных продуктов.