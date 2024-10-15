Весь в отца! Что ребенок наследует от папы

От здоровья будущей мамы и ее генетики очень многое зависит. Мы уже писали, какие самые распространенные заболевания могут передаваться ребенку от матери. Но папы тоже не без греха. И даже больше, чем некоторые думают!

Папин сын

Только от папы зависит, какого пола будет ребенок. У женской яйцеклетки набор хромосом одинаковый – Х, а вот сперматозоиды могут нести две различные половые хромосомы – Х или У. Если при оплодотворении сложится комбинация ХХ – родится девочка, если ХУ – мальчик. Однако какие факторы определяют, которая из хромосом окажется успешнее, ученые до сих пор не до конца поняли. Есть мнение, что на это могут влиять диета, кровяное давление или уровень стресса. А есть другое – что распределение Х и У хромосом в сперме отца зависит от некоего пока не обнаруженного гена.

Сердечные заболевания

Отцы передают детям повышенную вероятность развития ишемической болезни сердца и склонность к гиперхолестеринемии, то есть повышенному уровню холестерина в крови. А еще от отцов к детям зачастую передается повышенный уровень стресса. Но тут ученые пока не могут определиться, врожденная эта особенность или такая, которую ребенок впитывает с самого момента зачатия, ведь крик и раздражение они слышат и чувствуют, даже находясь в утробе матери.

Фирменная улыбка

Если у папы есть проблемы ортодонтического характера, то и у ребенка они, скорее всего, будут. Скученность зубов, запавший подбородок, другие проблемы с прикусом – вот это все малыш наследует от отца. Как и форма и размеры зубов и челюсти. От мамы, напомним, малыш наследует склонность к кариесу. И с этим мало что можно сделать. Можно только вовремя корректировать проблемы и следить за собственным здоровьем, особенно женщинам во время беременности.

И в кого такой вырос?

Если вы грезите о карьере баскетболиста для будущего малыша, то в отцы нужно выбирать рослого мужчину. Согласно законам генетики у высоких отцов, как правило, дети тоже наследуют эту особенность. Но и здесь ученые еще до конца не определились. Согласно одному из недавних исследований, есть более 700 различных генетических факторов, влияющих на рост ребенка. А есть еще такая примета – дети перерастают родителей. Однако она нечасто оправдывается.

Психические особенности

Расстройства психики ребенку могут передавать оба родителя. Но некоторые диагнозы с большей степенью вероятности передаются от отца. Среди них шизофрения и синдром дефицита внимания и гиперактивности. От мам эти беды тоже можно унаследовать, как и биполярное расстройство. Но реже. Причиной тому тот факт, что все свои яйцеклетки будущая женщина получает еще в животе у мамы. А у мужчин сперма вырабатывается всю жизнь. Причем с возрастом ее качество ухудшается.

Какие глазки!

Что касается цвета глаз, то мужские гены доминируют над женскими, поэтому высока вероятность появления на свет ребенка с такими же глазами, как у отца. Однако есть и «всеполая» доминанта – если у кого-то из родителей глаза карие, то и у ребенка будут карие. Но при этом бывают случаи, когда папин цвет глаз, хоть и более светлый, все же подавляет мамину кареглазость. В общем, генетику точной наукой никак не назовешь.

Мужское бесплодие

Не очень хорошие новости в том, что касается невозможности зачать ребенка со стороны папы. Если мужчина страдает бесплодием, при этом пара смогла завести ребенка с помощью ЭКО, то у малыша (если родится мальчик), скорее всего, в будущем тоже будут проблемы с зачатием. Об этом говорят данные, полученные в результате обследования уже взрослых мужчин, рожденных при помощи ЭКО. Низкое качество спермы, к сожалению, наследуют.

Ямочки на щеках

От папы малышу также передаются форма губ: если у папы губы полнее, чем у мамы, ребенок тоже будет пухлогубым. И наоборот. Симпатичные ямочки на щеках – это на самом деле лицевая деформация. Но какая разница, ведь они выглядят так мило! И наследуются от папы. Так что не зря вы падали в обморок от улыбки своего возлюбленного. У вашего ребенка будет такая же. Кстати, ямку на подбородке ребенок тоже наследует от отца. А еще качество волос: кудрявость, пышность, густоту. Как и склонность к облысению. И совсем уж неожиданная особенность – чихательный рефлекс во время пребывания на солнце.

Умные папины дочки

Как бы ни хотелось, чтобы сын был таким же умным и сообразительным, как его папа, это не получится передать в полной мере будущему ребенку. Природой так задумано, что интеллект отца передается дочерям, причем только наполовину. То есть если мужчина хочет гениального ребенка, то в первую очередь ему нужно обратить внимание, какие умственные и интеллектуальные способности у будущего тестя – отца возлюбленной. К счастью, сыновьям не достается не только отцовский интеллект, но и отцовская несообразительность или глупость. Поэтому фраза, сказанная сыну сгоряча: «Ты весь в отца!», будет не совсем правдой.