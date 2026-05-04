Вирус Эпштейна — Барр присутствует у большинства взрослых и может оставаться в организме на всю жизнь. Теперь учёные из Вашингтонский университет и Онкологический центр имени Фреда Хатчинсона разработали антитела, способные блокировать заражение и, возможно, предотвратить его повторную активацию.

ВЭБ — это не просто кратковременная инфекция. Попав в организм, он может оставаться там на всю жизнь. Его наличие связывают с несколькими видами рака, рассеянным склерозом и другими серьёзными осложнениями со здоровьем. Теперь новые исследования дали многообещающий метод борьбы с ним.

Команда из Онкологического центра имени Фреда Хатчинсона и Вашингтонского университета (США) разработала антитела, нацеленные на два белка на поверхности вирусных частиц ВЭБ.

Эти белки помогают вирусу проникать в наши B-клетки — тип лейкоцитов, играющих центральную роль в иммунной системе.

Блокировка их активности не только предотвратила бы заражение ВЭБ с самого начала, но и, возможно, оказалась бы достаточной для предотвращения его реактивации в более позднем возрасте.

В экспериментах с мышами, чья иммунная система схожа с человеческой, одно из этих антител защитило животных от инфекции ВЭБ. Проведённая работа также позволила обойти извечную проблему разработки антител против этого вируса: ВЭБ настолько повсеместно атакует организм, что найти специфические иммунные клетки, предназначенные для борьбы с ним и служащие основой для антител, становится крайне сложно.

Одним из остроумных решений учёных стало использование мышей, выведенных для производства генетически человеческих антител. Это повышает вероятность того, что антитела будут приняты человеческим организмом при введении — если и когда исследования дойдут до этой стадии. Когда животных подвергали воздействию двух белков ВЭБ — gp350 и gp42, — клетки мышей запускали именно тот иммунный ответ, который искали исследователи, что позволило получить точно нацеленные антитела.

В конечном итоге исследователи выделили в лаборатории десять новых антител: два, нацеленных на gp350, и восемь, нацеленных на gp42. При тестировании на живых мышах одно из этих антител продемонстрировало особенно многообещающую защиту от ВЭБ.

Когда ВЭБ вызывает заметные симптомы, он обычно сначала проявляется в виде инфекционного мононуклеоза (также известного как железистая лихорадка). После этого он остаётся в организме в латентном, неинфекционном состоянии и может стать гораздо более опасным — особенно для людей с ослабленной иммунной системой.

Хотя результаты пока получены на животных, открытие даёт надежду на создание эффективной терапии против одного из самых распространённых вирусов в мире, пишет bb.lv. Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность у людей, это может стать прорывом в профилактике связанных с ВЭБ заболеваний.