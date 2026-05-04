Пожарные развлекают и дают мерить каски бесплатно. Праздничные подробности 0 118

Наша Латвия
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожарные развлекают и дают мерить каски бесплатно. Праздничные подробности

Государственная пожарно-спасательная служба 17 мая отмечает свой день рождения — 161-ю годовщину пожаротушения в Латвии.

“Как и каждый год в этот день, 17 мая, а также и 18 и 19 мая в пожарных депо по всей Латвии мы организуем день открытых дверей. Рады, что в свой праздник мы можем поднять вопросы безопасности, а также познакомить с профессией пожарного-спасателя”, — заявили в ГПСС.

В частности, 19 мая с 10 до 17 часов посещение Латвийского музея пожаротушения на ул. Ханзас,5 в Риге будет бесплатным!

Особенно на праздник латвийских пожарных ждут школьников, у них будет возможность:

познакомиться с повседневной жизнью пожарных-спасателей;
осмотреть технику и оборудование ГПСС;
на практике проверить, сколько весит снаряжение пожарных-спасателей;
проверить, удастся ли надеть защитную одежду за 45 секунд;
принять участие в интерактивных беседах о безопасном поведении в различных   
ситуациях (пожарная безопасность, действия в чрезвычайных ситуациях).

Чтобы спланировать поток посетителей и чтобы пожарные-спасатели могли уделить время и внимание каждому гостю, группам из учебных заведений необходимо заранее подать заявку в то подразделение, которое они хотят посетить.

