Государственная пожарно-спасательная служба 17 мая отмечает свой день рождения — 161-ю годовщину пожаротушения в Латвии.
“Как и каждый год в этот день, 17 мая, а также и 18 и 19 мая в пожарных депо по всей Латвии мы организуем день открытых дверей. Рады, что в свой праздник мы можем поднять вопросы безопасности, а также познакомить с профессией пожарного-спасателя”, — заявили в ГПСС.
В частности, 19 мая с 10 до 17 часов посещение Латвийского музея пожаротушения на ул. Ханзас,5 в Риге будет бесплатным!
Особенно на праздник латвийских пожарных ждут школьников, у них будет возможность:
познакомиться с повседневной жизнью пожарных-спасателей;
осмотреть технику и оборудование ГПСС;
на практике проверить, сколько весит снаряжение пожарных-спасателей;
проверить, удастся ли надеть защитную одежду за 45 секунд;
принять участие в интерактивных беседах о безопасном поведении в различных
ситуациях (пожарная безопасность, действия в чрезвычайных ситуациях).
Чтобы спланировать поток посетителей и чтобы пожарные-спасатели могли уделить время и внимание каждому гостю, группам из учебных заведений необходимо заранее подать заявку в то подразделение, которое они хотят посетить.
