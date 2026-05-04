5 мая 2026 года вспоминают апостола Луку. Он входил в число апостолов от 70, однако очень известный и чтимый святой среди христиан — как православных, так и католиков, потому что его кисти принадлежат прижизненные изображения Богоматери и апостолов Петра и Павла. Также он был автором одного из четырех апокрифических Евангелий.

О чем вспоминают в Церкви 5 мая 2026 года

Лука был учеником и сподвижником святого апостола Павла. Он был современником Иисуса, жил в сирийском городе Антиохии и, услышав о Иисусе, отправился познакомиться с ним лично. Там он прямо из уст Христа услышал проповедь и всем сердцем принял христианское учение и стал его сподвижником. Он был выходцем из просвещенной греческой семьи, был врачом, а еще, будучи отлично образованным, являлся глубоким знатоком права и законодательства.

В числе 70 учеников он был отправлен на проповедь, чтобы нести слово Божие людям. После своего воскресения Иисус явился направляющимся в Эммаус Луке и Клеопе и вел с ними беседу. После смерти Иисуса он отправился в путешествие вместе с апостолом Павлом, даже когда его оставили все попутчики и ученики, он был рядом с учителем, продолжая делить с ним все трудности. После мученической смерти Петра и Павла он ушел из Рима и пошел с проповедью по всему миру. Он был в Ахии, Ливии, Египте и Фиваиду. И именно в Фивах окончил свою земную жизнь, будучи убитым за веру.

Он был прекрасным живописцем и писателем. Считается, что он был автором прижизненных икон с изображением Петра и Павла и самой Богоматери. Она одобрила свое изображение, сказав: «Благодать Рождшегося от Меня и Моя милость с сими иконами да будет».

Также он в Риме еще при жизни Павла и с его участием написал евангелие, в котором описал жизненный путь Иисуса. Мощи святого Луки покоятся в итальянской базилике Святой Иустины в Падуе.

Смысл праздника

Евангелие, которое написал Лука, отличается учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом Христом, о вселенском значении евангельской проповеди.

Что можно делать 5 мая 2026 года

— В этот день принято сажать лук.

— Также необходимо приготовить что-то для семьи с добавлением лука.

— Принято работать в огороде и саду.

— Нужно убраться в доме.

Что нельзя делать 5 мая 2026 года

— В этот день ни в коем случае нельзя печь блины, иначе они привлекут в дом нечисть.

— Нельзя проводить весь день в одиночестве.

— Нельзя ходить в лес.

— Нельзя выносить из дома и отдавать кому-то детские вещи.

Что нужно есть 5 мая 2026 года. Постные правила

В этот день поста нет, есть можно все. Обязательно приготовить блюда с добавлением лука.