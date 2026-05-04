Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Луков день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 5 мая 0 419

Наша Латвия
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Луков день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 5 мая

5 мая 2026 года вспоминают апостола Луку. Он входил в число апостолов от 70, однако очень известный и чтимый святой среди христиан — как православных, так и католиков, потому что его кисти принадлежат прижизненные изображения Богоматери и апостолов Петра и Павла. Также он был автором одного из четырех апокрифических Евангелий.

О чем вспоминают в Церкви 5 мая 2026 года

Лука был учеником и сподвижником святого апостола Павла. Он был современником Иисуса, жил в сирийском городе Антиохии и, услышав о Иисусе, отправился познакомиться с ним лично. Там он прямо из уст Христа услышал проповедь и всем сердцем принял христианское учение и стал его сподвижником. Он был выходцем из просвещенной греческой семьи, был врачом, а еще, будучи отлично образованным, являлся глубоким знатоком права и законодательства.

В числе 70 учеников он был отправлен на проповедь, чтобы нести слово Божие людям. После своего воскресения Иисус явился направляющимся в Эммаус Луке и Клеопе и вел с ними беседу. После смерти Иисуса он отправился в путешествие вместе с апостолом Павлом, даже когда его оставили все попутчики и ученики, он был рядом с учителем, продолжая делить с ним все трудности. После мученической смерти Петра и Павла он ушел из Рима и пошел с проповедью по всему миру. Он был в Ахии, Ливии, Египте и Фиваиду. И именно в Фивах окончил свою земную жизнь, будучи убитым за веру.

Он был прекрасным живописцем и писателем. Считается, что он был автором прижизненных икон с изображением Петра и Павла и самой Богоматери. Она одобрила свое изображение, сказав: «Благодать Рождшегося от Меня и Моя милость с сими иконами да будет».

Также он в Риме еще при жизни Павла и с его участием написал евангелие, в котором описал жизненный путь Иисуса. Мощи святого Луки покоятся в итальянской базилике Святой Иустины в Падуе.

Смысл праздника

Евангелие, которое написал Лука, отличается учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом Христом, о вселенском значении евангельской проповеди.

Что можно делать 5 мая 2026 года

— В этот день принято сажать лук.

— Также необходимо приготовить что-то для семьи с добавлением лука.

— Принято работать в огороде и саду.

— Нужно убраться в доме.

Что нельзя делать 5 мая 2026 года

— В этот день ни в коем случае нельзя печь блины, иначе они привлекут в дом нечисть.

— Нельзя проводить весь день в одиночестве.

— Нельзя ходить в лес.

— Нельзя выносить из дома и отдавать кому-то детские вещи.

Что нужно есть 5 мая 2026 года. Постные правила

В этот день поста нет, есть можно все. Обязательно приготовить блюда с добавлением лука.

Читайте нас также:
#религия #культура #традиции #христианство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: «Молодая и красивая»: Наталья Андрейченко отметила 70-летие в мексиканской деревне
Люблю!
Изображение к статье: Конфликт завершён: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Lifenews
Изображение к статье: Суду придётся заново рассмотреть дело о попытке выселения жильцов из подаренной квартиры
Наша Латвия
Изображение к статье: Айнажи и Салацгрива потеряли миллиард евро. Как?
Бизнес
Изображение к статье: «Наше предложение изъять русский язык отклонили» Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Исследование открыло удивительные вещи относительно пенсий в Латвии
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео