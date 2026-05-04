Министерство образования и науки Эстонии совместно с Государственной канцелярией запустило инновационный проект по поиску новых и эффективных способов реновации школьных зданий, построенных по типовым проектам советской эпохи.

«Комплексная реновация типовых школьных зданий — это важный шаг к сокращению неравенства в качестве образовательной среды. Государственные гимназии, построенные за последние 15 лет, и другие школы, созданные по итогам архитектурных конкурсов, предлагают значительно лучшую учебную среду, чем старые школьные здания. А ведь пространство напрямую влияет на качество учебного процесса, благополучие детей и формирование чувства общности», — пояснила руководитель инновационного проекта Министерства образования и науки Кайди Пылдоя.

Проект основан на идее, что типовую застройку следует рассматривать не только как проблему, но и как возможность одновременно решить трудности нескольких школ.

Проработав проблемы типовых зданий — как пространственные, так и связанные с микроклиматом, — можно будет предложить решения для более быстрой, экономичной и качественной реновации. Это упростит обновление многих школ и обеспечит лучшую учебную среду для большего числа учителей и учеников. Проект также способствует достижению государственных целей в области энергоэффективности и устойчивого развития...

Идея, конечно, хорошая и пожелаем нашим соседям ее осуществления. Увы, одновременно, переживаем и за родную Латвию, общеобразовательную систему которой реформы сотрясают одна за одной, а точнее с приходом очередного министра образования. А тут, как не перенять опыт соседей?

На бумаге, теоретически, пока это все выглядит хорошо, но хотя бы коррупционных скандалов точно получится избежать?