Отлетались: из-за высоких цен на топливо обанкротилась первая крупная авиакомпания

Бизнес
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отлетались: из-за высоких цен на топливо обанкротилась первая крупная авиакомпания

Американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines объявила о прекращении своей деятельности и отмене всех рейсов после провала переговоров о выделении ей финансовой поддержки со стороны правительства США.

Цены на нефть виноваты

В пресс-релизе ее материнской компании Spirit Aviation Holdings, Inc. отмечается, что решение об "упорядоченном сворачивании операций" было принято после реализации всесторонних мер, направленных на реструктуризацию бизнеса.

"Существенный рост цен на нефть и другие факторы, оказывающие давление на бизнес, значительно ухудшили финансовые перспективы Spirit, – говорится в сообщении. – В отсутствие дополнительных источников финансирования у Spirit не оставалось иного выбора, кроме как приступить к ликвидации".

В апреле Spirit обращалась за помощью к администрации президента США Дональда Трампа. Тогда глава Белого дома заявил, что федеральное правительство могло бы помочь авиакомпании. "Думаю, мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь купил Spirit, - говорил Трамп CNBC. - Возможно, федеральное правительство должно помочь этой компании".

Проблемы зрели давно

Справедливости ради отметим, что проблемы Spirit начались задолго до резкого скачка цен на авиатопливо. В августе 2025 года компания инициировала процедуру банкротства во второй раз в течение года после провала предыдущего плана реструктуризации. Авиакомпания планировала выйти из банкротства в середине 2026 года, продав часть самолетов и сузив свою маршрутную сеть до нескольких ключевых городов.

Перед остановкой работы в эксплуатации оставалось около 100 самолетов (для сравнения: в 2025 году их было более 210). Основу флота составляли узкофюзеляжные самолеты семейства Airbus A320.

