Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вводит режим перемирия с полночи 6 мая. Ранее сегодня о том же объявили в Москве. Только в другой день.

В своем заявлении Зеленский рассказал о ценности человеческой жизни:

«На сегодняшний день не было никакого официального обращения к Украине по поводу условий прекращения боевых действий, о которых сообщается в российских социальных сетях. Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо более ценна, чем "празднование" какой-либо годовщины. В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Мы будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал президент Украниы.

Ранее сегодня Зеленский, находящийся с визитом в Армении, допустил, что украинские беспилотники действительно могут "пролететь" во время парада.

Что касается России, то Минобороны РФ объявило о перемирии 8-9 мая – в соответствии с решением Владимира Путина, сообщили в Минобороны.

При этом Минобороны РФ заявило, что, в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве, ВС РФ «нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева».

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – говорится в заявлении.