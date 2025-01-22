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От сыра может болеть голова: самые вредные и полезные сорта 1

Люблю!
Дата публикации: 22.01.2025
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От сыра может болеть голова: самые вредные и полезные сорта

В некоторых сырах содержится много вещества тирамина, из-за которого повышается давление, страдает нервная система и болит голова.

Эксперты: врачи-гастроэнтерологи Екатерина Кашух и Евгений Белоусов

Особенно опасны для людей с чувствительным пищеварением сорта пармезан, чеддер, горгонзол и камамбер.

Тем не менее сыр, считается довольно полезным продуктом, хотя и высококалорийным. Особенно не стоит налегать на пармезан, в 100 граммах которого содержится порядка 430 ккал. Иная ситуация с моцареллой (280 ккал), адыгейским (около 240 ккал) и рикоттой (до 170 ккал).

Также следует помнить, что сыры задерживают жидкость в организме и провоцируют отёки из-за высокого уровня соли. А это вредно, в частности, для сердца. Кроме того, людям со сниженным иммунитетом, детям и беременным стоит отказаться от сыра с плесенью.

«Беременным женщинам нельзя употреблять в пищу сыры с плесенью. Они могут содержать бактерию Listeria monocyotogenes — возбудителя листериоза, тяжёлой кишечной инфекции, которая повышает риск выкидыша и нарушений внутриутробного развития плода».

Гастроэнтерологи призывают ограничить потребление сыра до 30–50 граммов в день, чтобы не нанести вред организму. Данного количества хватит для получения полезных микроэлементов, содержащихся в продукте.

«Самыми полезными считаются твёрдые и полутвёрдые сыры, такие как пармезан и грюйер, поскольку они содержат высококачественный белок и значительное количество кальция, необходимого для здоровья костей и зубов».

Источник: life

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го января

    У меня без сыра скорее заболит, чем от него.😋

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