4 основные причины разводов: как их не допустить

Хотя у каждой пары есть свои уникальные особенности, существует все же несколько типичных ситуаций, способствующих непониманию и молчаливым обидам друг на друга.

Иногда даже самые крепкие отношения могут пошатнуться. Издание PsychologyToday рассказало об основных четырех причинах, почему пары разводятся. Решение этих типичных ошибок может помочь оставаться вместе и построить крепкий союз.

Токсические мысли и нежелание общения

Токсические мысли, например "с тобой невозможно общаться", могут разрушить любые отношения. Часто они появляются в моменты разочарования или беспомощности, когда партнеры не могут передать свои потребности так, чтобы их правильно понял другой человек. Отсутствие взаимопонимания открывает путь для обид.

У пар, которые используют в общении так называемых "четырех всадников Апокалипсиса" — критику, позицию защиты, презрение и молчание — существует высокий риск развода. Вместо того чтобы видеть в партнере союзника, он становится врагом. В такой ситуации общение и взаимопонимание становится почти невозможными.

Пример:

Оля и Коля жили вместе пять лет. При обсуждении финансов Коля часто замыкался на себе и Оля это воспринимала за безразличие. Ее токсические мысли мешали увидеть, что Коля просто переживал из-за их финансового состояния. Их разговоры были ограничены, искренность исчезла, что постепенно привело к дистанционности.

Совет:

Вместо того чтобы зацикливаться на негативных мыслях, стоит искать более конструктивные подходы, например: "Мне важно понять, почему партнер так реагирует". Стремление к сотрудничеству поможет достичь взаимопонимания и избежать обвинений.

Неразрешенные конфликты

У каждая пара случаются разногласия, но если конфликты остаются нерешенными, они могут отравлять отношения. Избегание конфликтов создает эмоциональные барьеры, которые со временем становятся все выше и нарушают гармонию отношений.

Опасен не сам конфликт, а способ, которым он решается. Неумение открыто обсуждать проблемы способствует накоплению оскорблений, которые впоследствии могут превратиться в серьезные споры.

Пример:

Леся и Евгений часто ссорились из-за домашних обязанностей. Леся чувствовала себя перегруженной, а Евгений был уверен, что выполняет свою часть. Вместо обсуждения недовольства они позволяли обидам накапливаться, а это привело к постоянному недовольству друг другом.

Совет:

Выделите время, чтобы спокойно обсудить все нерешенные вопросы. Регулярное обсуждение проблем способствует разрешению конфликтов и позволяет избегать эмоционального отдаления.

Эмоциональное или физическое отчуждение

Уменьшение эмоциональной или физической близости может свидетельствовать о более глубоких проблемах. Эмоциональная дистанция часто возникает из-за того, что партнеры чувствуют себя забытыми или одинокими, а физическая — из-за стресса или конфликтов. Отсутствие близости обычно является постепенным процессом, из-за которого пара становится "сожителями", а не партнерами.

Пример:

Матвей и Ира были вместе более десяти лет. Их профессиональные обязанности постепенно отбирали время общего досуга. Они редко проводили время вместе, и, несмотря на отсутствие серьезных конфликтов, постепенно стали больше похожи на соседей, чем на пару.

Совет:

Уделите время общим делам, таким как прогулки или совместное приготовление пищи. Маленькие проявления внимания помогают восстанавливать эмоциональные связи.

Несоответствие жизненных ценностей и целей

Иногда партнеры не учитывают важность согласования своих жизненных приоритетов. Разногласия в финансовых целях, карьерных амбициях или вопросах планирования семьи могут создавать напряжение. Когда обе стороны тянутся в разные направления, возникает конфликт, который трудно разрешить.

Пример:

Полина и Тарас долго любили друг друга, но столкнулись с проблемой, когда Тарас захотел переехать за границу ради работы, а для Полины важно было остаться рядом с семьей. Эта разница в приоритетах стала большим препятствием для их отношений.

Совет:

Регулярно обсуждайте приоритеты и цели. Компромиссы и открытость диалога помогают парам найти общий путь и избегать больших конфликтов.

Развод — это не всегда следствие одного большого конфликта, чаще это постепенное накопление нерешенных проблем и оскорблений. Распознавая признаки токсических мыслей, неразрешенных конфликтов, эмоционального отчуждения и неподходящих ценностей, партнеры могут своевременно принять меры по сохранению своей связи. Помните, что все отношения нуждаются в усилиях, поэтому правильный подход помогает превратить трудности в возможности укрепления любви.

Источник: tsn