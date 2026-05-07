Если жители Латвии будут чаще выбирать местные продукты вместо импортных, экономика страны сможет дополнительно получать более полумиллиарда евро ежегодно. Об этом заявил главный экономист Карлис Пургайлис.

По имеющимся данным, жители страны тратят на продукты около 2,9 млрд евро в год, однако товары латвийских производителей составляют лишь примерно 1,2 млрд евро — менее половины общего объёма.

Пургайлис отметил, что покупка местных продуктов помогает сохранять деньги внутри экономики страны: предприятия выплачивают зарплаты, создают рабочие места и инвестируют в развитие.

По его оценке, если заменить хотя бы один-два импортных товара из каждых пяти на продукцию местных производителей, экономика Латвии могла бы дополнительно получить от 330 до 570 млн евро в год. Это также позволило бы создать до 13 тысяч новых рабочих мест и увеличить поступления в бюджет на 78–136 млн евро.

Экономист подчеркнул, что полностью отказаться от импорта невозможно, однако даже небольшое изменение покупательских привычек может существенно поддержать экономику страны.