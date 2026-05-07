Синоптики определились с прогнозом на пятницу 0 974

Наша Латвия
Дата публикации: 07.05.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики определились с прогнозом на пятницу

В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии понизится до 0...+6 градусов, самая холодная погода ожидается в Видземе, прогнозируют синоптики.

Небо прояснится, больше облаков сохранится в Латгале и Селии. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-восточный ветер.

Днем будет светить солнце, с юга постепенно придет облачность, но обойдется без осадков. Северо-восточный ветер в порывах усилится до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +11...+17 градусов.

В Риге 8 мая ожидается незначительная облачность, без осадков. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Ночью воздух остынет до +4 градусов, днем температура поднимется до +16 градусов, у моря - до +12 градусов.

