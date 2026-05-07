Латвии необходимо срочно модернизировать оборону на восточной границе, особенно потенциал противодействия дронам, заявил в четверг журналистам председатель комиссии Сейма по национальной безопасности (КНБ) Айнар Латковскис.

Он отметил, что после инцидента у восточной границы от ответственных учреждений, в том числе Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы, получена подробная информация о ходе событий.

Латковскис подчеркнул, что в Латвии уже начата закупка противодронных систем и проводится обучение персонала, однако для полноценного внедрения этих возможностей необходимо время. Имеющиеся в настоящее время в распоряжении вооруженных сил системы в основном предназначены для борьбы с низколетящими объектами, а не непосредственно с дронами.

Политик также акцентировал, что Латвии необходимо развивать возможности ведения электромагнитной войны, однако в этой области страна еще находится на начальном этапе. Он признал, что имеющееся в распоряжении вооруженных сил оборудование в основном не самое новое, а современные системы в Латвию начали поступать только в последнее время.

При этом Латковскис подчеркнул, что вооруженные силы делают все возможное, оперируя имеющимися в наличии ресурсами, однако необходимо принимать более быстрые решения по укреплению обороны.

Сбивать дроны возможно, однако это затрудняют как технические соображения, так и соображения безопасности, в том числе ограничения на действия над заселенными территориями во избежание дополнительных рисков для жителей, добавил Латковскис.

По данному инциденту продолжается расследование в сотрудничестве с украинскими службами, рассматривается несколько версий обстоятельств произошедшего.

Латковскис также признал, что коммуникация с общественностью во время инцидента не была достаточно оперативной, и заверил, что будет проведена дополнительная оценка этих аспектов.

Комментируя политическую ответственность, он указал, что от политического руководства в сфере обороны требуется более быстрое принятие решений. При этом глава КНБ указал на текучесть персонала в отрасли, что может влиять на процесс принятия решений.