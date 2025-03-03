Дочери Джина Хэкмана замечены в кафе на следующий день после смерти отца

По эксклюзивному сообщению DailyMail, дочери Элизабет Хэкман и ее сестра Лесли были запечатлены, когда выходили из ресторана Denny's на следующий день после смерти своего отца. Одна из них признала, что не общалась с ним в течение нескольких месяцев.

Сестры сказали: "Он любил заниматься пилатесом и йогой и продолжал это делать несколько раз в неделю. То есть, со здоровьем у него было все в порядке", добавив, что его смерть в 95 лет не стала для них большой неожиданностью.

Легенда Голливуда и его жена Бетси Аракава были найдены частично мумифицированными в разных комнатах своего особняка стоимостью 3.3 миллиона долларов в Санта-Фе в среду днем. Причина смерти пока не установлена, однако новая версия предполагает, что Хэкман мог упасть, так как рядом с его телом были найдены солнечные очки и трость.

Власти завершили осмотр тел супругов и сообщили, что на них не обнаружено внешних травм. Тем не менее все еще ожидаются окончательные результаты, включая токсикологический отчет, и никаких дополнительных подробностей случившегоcя не раскрывается.

Лесли сообщила в четверг, что семья все еще ждет информации о причине смерти отца и продолжает осмысливать произошедшее.