Если ребенок на все говорит «нет»: что делать

Все родители сталкивались с моментами, когда ребенок упорно отказывался выполнять даже самые простые просьбы. Часто дети, заявляя "нет", демонстрируют свою независимость и это может стать настоящим испытанием.

Издание genmindful рассказало, что ситуация, когда ребенок категорически отказывается выполнять просьбы, может стать настоящим испытанием для родителей. Когда ваши малыши упрямо говорят "нет", это может вызвать у вас разочарование, удивление и даже злость.

Почему дети говорят "нет"

В развитии ребенка наступает период, когда он начинает активно проявлять свою индивидуальность. Они исследуют мир вокруг, проверяют границы дозволенного и, конечно же, реагируют на слова родителей. Часто употребляемое слово "нет" может на самом деле не восприниматься детьми и это приводит к тому, что они начинают сопротивляться.

Интересно, что малыш слышит слово "нет" примерно 400 раз в день и это может вызвать большое эмоциональное перенапряжение. Когда родители постоянно запрещают что-либо, малыши начинают игнорировать эти запреты, воспринимая их как часть своей игры.

Если говорить "нет" без дополнительных объяснений, дети понимают, что их поведение нежелательно. Но не сказано, почему это поведение нежелательно, поэтому они могут выбрать новый путь реагирования.

Что слышат дети, когда вы говорите "нет"

Часто мы ненамеренно закладываем в головы наших детей идеи теми словами, которые используем. Например, когда родители говорят: "Когда мы приедем к бабушке, лучше не прыгать на диване, потому что ей это не нравится", это будет первым действием, которое начнет делать ребенок.

Когда вы посмотрите на нейронауку развития мозга, поймете, что дети считают обработку абстрактных понятий трудной задачей. Таким образом, ваши слова указывают на конкретное действие. Мозг наших детей пропускает "нет" и переходит к конкретному действию.

"Нет", "должен" и "необходимо" часто являются триггерными словами, которые остаются в мозгу ребенка. Эти импульсы вызывают истерику, сильные эмоции и нежелательное поведение. Кроме того, дети слышат не только ваши слова, но и интонацию и язык тела. Итак, когда ваше "нет" сопровождается повышенным тоном, скорее всего ребенок будет сопротивляться, убежит или полностью замкнётся.

Как изменить ситуацию

Не переусердствуйте словом "нет" Ключевым моментом является умение правильно использовать слово "нет". Используйте его умеренно и только в серьезных ситуациях, связанных с безопасностью или здоровьем ребенка.

Больше конкретики

Дети лучше реагируют на положительные слова. Например, вместо фразы "не бегай" скажите "ходи медленно, словно черепаха". Это создаст более позитивную атмосферу и поможет ребенку понять, что вы от него хотите.

Ставьте условия

Вместо того чтобы категорически отказывать, попробуйте сказать: "Печенье будет после обеда" или "Когда уберешь игрушки, мы сможем почитать книгу". Это создаст ощущение сотрудничества и побуждает к действию.

Предлагайте альтернативы

Если ребенок прыгает на диване, скажите: "Можешь прыгать на подушке на полу или выйти на улицу и попрыгать там". Это дает ребенку возможность проявить свою активность безопасным способом.

Уважайте эмоции ребенка

Когда вы устанавливаете границы, ваш ребенок может испытывать сильные эмоции. Важно дать ему возможность выразить свои чувства, ведь это часть обучения. Поддерживайте его и дайте понять, что все эмоции важны.

Помните о тоне и языке тела

Ваши дети не только слышат слова, но и воспринимают ваш тон и язык тела. Если вы повышаете голос или выглядите раздраженными, это может привести к еще большему сопротивлению ребенка. Попытайтесь оставаться спокойными и уверенными в своих просьбах. Помните, что в воспитании детей нет универсального рецепта и каждая ситуация требует индивидуального подхода.

Источник: tsn