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Куриный паштет за 10 минут: рецепт домашней намазки 0

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Дата публикации: 03.03.2025
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Куриный паштет за 10 минут: рецепт домашней намазки

Среди домашних блюд есть особые рецепты, которые радуют вкусом, простотой приготовления и универсальностью использования. Один из таких – нежный куриный паштет.

Это идеальное дополнение к завтраку, легкий перекус или изысканная закуска для праздничного стола. Его можно подать на свежем хрустящем багете, тостах или даже использовать в качестве начинки для тарталеток. И самое главное – этот паштет готовится всего за 10 минут, а о его рецепте рассказали на странице dushevna_kuhnya.

Ингредиенты

Куриное филе 250 г

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Сметана

Специи

Соль

Перец

Приготовление

Куриное филе промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Морковь очистить и нарезать кружочками, лук измельчить произвольными кусочками.

В небольшой кастрюле вскипятите воду, немного подсолите и выложите в нее курицу, морковь и лук. Варите на среднем огне около 15 мин до полной готовности мяса и овощей.

Готовые ингредиенты положите в чашу блендера. Добавьте сметану, специи по своему вкусу и взбейте до однородной консистенции. По желанию можно добавить немного сливочного или оливкового масла для нежной текстуры.

Готовый паштет переложите в красивый сосуд, украсьте свежей зеленью или зернышками граната для эффектной подачи.

Советы:

  • Чтобы сделать его более сливочным, добавьте мягкий сыр или немного сливок во время взбивания.

  • Для насыщенного аромата можно обжарить лук на сливочном масле перед добавлением в блюдо.

  • Если вы любите пикантный вкус, попробуйте добавить немного горчицы или каплю соевого соуса.

Этот нежный куриный паштет станет любимым блюдом всей семьи, ведь он не только полезен и вкусен, но очень быстр в приготовлении.

Источник: tsn

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