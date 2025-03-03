Сколько комплектов постельного белья нужно иметь дома

Большая часть людей считает, что двух комплектов на кровать — более, чем достаточно. Один постирали, другой застелили. Логично? Логично.

Но эксперты советуют иметь как минимум по три комплекта на кровать. Причем по три на каждую кровать и на каждый сезон — осень, зиму, весну и лето. Ничего себе, заявочка! Учитывая, что стоимость одного комплекта нынче довольно высокая. Да и где найти столько полок в шкафу?

Что делать? Придерживаться правила «один + один + один»: один комплект для кровати, один — для стирки, третий — лежит в шкафу на всякий случай.

Вот представьте, вы только что постирали один комплект, второй лежит у вас на кровати. И неожиданно гости пришли с ночевкой. Вы же не будете класть их на то белье, которое уже лежит, верно? Тут-то и пригодится третий комплект.

А чтобы не заморачиваться с сезонностью, можно купить универсальные комплекты — из льна. Такая ткань подходит и для холодов, и для жары, она обеспечивает хороший термо-баланс, гигроскопичность, воздухопроницаемость.

Как часто нужно стирать постельное белье

Цветное белье необходимо стирать не реже одного раза в две недели. Белые комплекты — вообще раз в неделю.

Когда вы болеете, стирать белье нужно чаще.

Источник: stebel