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Стало известно о 14-м ребенке Илона Маска: у миллиардера родился сын 0

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Дата публикации: 03.03.2025
womanhit
Стало известно о 14-м ребенке Илона Маска: у миллиардера родился сын

Афишировать личную жизнь миллиардер Илон Маск не любит. Однако вполне очевидно, что с топ-менеджером его компании Neuralink бизнесмена связывают не только дружеские отношения. Шивон Зилис родила основателю SpaceX четвертого ребенка, о прибавлении она рассказала в личном блоге.

Шивон также раскрыла имя третьего наследника Маска, родившегося минувшим летом. «Мы обсудили это с Илоном и, в свете дня рождения прекрасной Аркадии, решили, что лучше просто рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне. Он очень крепкий, с золотым сердцем. Мы очень любим его», — написала Зилис.

Миллиардер отреагировал на это откровение сдержанно, но, по сути, подтвердил все, сказанное в публикации, оставив в комментариях эмодзи сердца.

Помимо детей от Шивон, у Маска есть наследники от первого брака с Джастин Уилсон. За время отношений у пары родились шестеро сыновей. Еще двух сыновей и одну дочь предпринимателю родила канадская певица Граймс.

Своего 13-го наследника изобретатель признавать отказывается. О появлении на свет ребенка от Маска в феврале заявила американская писательница Эшли Сент-Клер. Она сообщила, что малышу уже пять месяцев.

Маск новости о рождении еще одно наследника комментировать не стал. Теперь ему предстоит встретиться с Сент-Клер в суде — первое заседание по вопросам опеки над сыном пройдет в мае. Для установления отцовства Эшли требует провести генетический тест. Поднимется на слушании и вопрос алиментов.

#илон маск
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