«Старческая улыбка»: что это такое и кому она грозит

В современном мире красивая улыбка — это самая настоящая визитная карточка успешного человека. Но может ли она оставаться такой на протяжении всей жизни?

Когда мы говорим о «голливудской улыбке», то представляем ровные высокие зубы под определенным наклоном. Отношение ширины и длины верхних передних зубов в идеале должно соответствовать правилу Золотого сечения — 1 х 1,6. Но с возрастом и в силу анатомических особенностей зубы стираются, перемещаются, ломаются и часто реставрируются без надлежащего внимания к их форме и размеру.

Эксперт: Константин Ронкин, к. м. н., DMD, LVIF, MICCMO, FIAPA (USA), врач стоматолог-ортопед, ортодонт, президент Бостонского института эстетической медицины

Если вы расслабите и слегка приоткроете рот, верхние передние зубы должны выступать из-под верхней губы на 1 или 2 мм. Но, например, при обширной стираемости зубов или их укороченном размере некогда идеальная улыбка превращается в «старческую» — такую, какая бывает у пожилых людей. Другие ее постоянные спутники — впалые щеки, опущенные уголки рта и отсутствие объема верхней губы. Так как же исправить старческую улыбку?

Шаг 1. Диагностика

Чаще всего пациенты, заметившие такие изменения на своем лице, обращаются за помощью к косметологу в надежде исправить ситуацию инъекциями филлеров или ботулотоксина. Однако в ряде случаев результат от процедур не только не радует, а даже разочаровывает. Кроме того — из-за анатомических особенностей лица (другими словами — искаженного «каркаса») эффект сходит на нет гораздо раньше желаемого.

Чтобы избежать лишней траты времени и денег я советую начать с посещения стоматолога. В нашей клинике есть стоматологический чекап, который помогает выявить проблемы с прикусом и зубами, а также дает понять, что происходит с организмом в целом — не нарушено ли дыхание, осанка, нет ли дисфункции суставов. Как только врач будет иметь на руках полную картину, он сможет помочь составить грамотный план лечения.

Шаг 2. Исправление прикуса

Начнем с того, что прикус — это контакт верхней и нижней челюсти. Если с ним нет проблем, то происходит равномерное распределение нагрузки на зубы при приеме пищи, сохраняется тонус лицевых мышц, и, конечно, у такого пациента красивая улыбка. Если же прикус нарушен, это неминуемо ведет к гипертонусу мышц и головным болям, болезням зубов и десен и даже к заболеваниям ЖКТ.

Исправить ситуацию помогут брекеты или прозрачные капы элайнеры. Да, этот процесс может занять продолжительное время, зато по итогу вы получите «несгораемый» результат — красивую улыбку, гармоничные пропорции лица, а также убережете себя от раннего появления морщин, избавитесь от головных болей и нарушений пищеварения.

Шаг 3. Восстановление высоты прикуса

С возрастом даже самые идеальные зубы стираются. Среди основных причин — бруксизм, вызванный стрессом, неправильный прикус и гипертонус мышц лица. В результате нижняя челюсть и подбородок поднимаются наверх и перемещаются назад при смыкании зубов. При этом уменьшается размер нижней трети лица. Появляются морщины, выраженные носогубные и подбородочная складки, складки в уголках рта, а сами углы опускаются. Все это приводит к тому, что мы выглядим старше своих лет.

В определенных случаях для достижения хорошего эстетического результата бывает достаточно лишь восстановить высоту прикуса. Для этого мы используем виниры. Они бывают разных видов, состоят из разных материалов. Подобрать подходящие именно вам поможет стоматолог-ортопед. Чтобы результат принес удовлетворение, важно также установить виниры под правильным наклоном и с учетом индивидуальных особенностей пациента — изменений лица, осанки, мышц и дыхательных путей. Если соблюсти все эти параметры, то уже после второго визита к врачу вы получите красивый и, самое главное, долговечный результат.

Источник: woman