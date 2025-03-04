Ирина Шейк побывала на карнавале в Рио и похвасталась мини-купальником со стразами

Шейк показала, как она блистала на бразильском карнавале в эффектном мини-купальнике.

На днях Ирина Шейк сообщила, что отправляется в Бразилию на карнавал. Звезда модельного бизнеса пообещала подписчикам делиться незабываемыми моментами с этого грандиозного мероприятия. Модель сдержала свое слово — этой ночью в ее личном блоге появились фото, сделанные в Рио-де-Жанейро во время карнавала.

Ирина предстала в эффектном синем купальнике с камнями и стразами. Образ дополнили объемные роскошные перья, колье, мини-юбка из камней и головной убор. Шейк сияла в эту праздничную ночь, демонстрируя безупречную фигуру.

Instagram.

«Я очень рада быть частью парада сегодня вечером… Нервничаю и волнуюсь! Бразилия, я люблю тебя! Спасибо за самый теплый прием. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь!» — написала модель в своих социальных сетях перед выходом.

После пышного мероприятия Ирина также поделилась своими впечатлениями. «Это всегда было моей мечтой — побывать на карнавале в Рио, и наконец-то она сбылась! Это невероятный опыт и невероятные эмоции!» — поделилась Шейк.

Карнавал в Бразилии начался 28 феврали и завершится 8 марта.