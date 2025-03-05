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Эти знаки Зодиака в марте ждет большой сюрприз 0

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Эти знаки Зодиака в марте ждет большой сюрприз

Сюрпризы бывают разными, и некоторые из них сложно назвать приятными. Однако сразу три знака зодиака окажутся в числе любимчиков звезд и получат от них приятности, которые помогут изменить жизнь к лучшему, наконец-то выдохнуть и даже встретить любовь.

Телец

Тельцы, готовы как следует отдохнуть? А пора бы, ведь март подарит тебе длительную передышку в качестве желанного сюрприза и позволит как следует заняться творчеством. Помимо этого, в первый месяц весны 2025 года тебя удивит внезапное возвращение в твою жизнь людей из прошлого, которые придут не только с подарками, но и с извинениями за свое плохое поведение. Прощать их или нет, дело твое, но выслушать нужно в любом случае.

Еще одной неожиданностью может стать самый настоящий хит-парад бывших, которые начнут околачивать твои пороги. Ретроградная Венера подарит тебе изумительный шанс закрыть все гештальты в отношениях и проработать травмирующие ситуации, чтобы уже в апреле 2025 года ты наконец смогла вступить в прекрасные отношения с тем, кто будет по-настоящему ценить и оберегать тебя.

Дева

Главным сюрпризом в твоей жизни в марте 2025 года станет… отсутствие сюрпризов. Да, ты все правильно поняла, в последнее время обилие рабочих задач, рутинных звонков и важных встреч буквально не давало тебе вздохнуть, но в первый месяц весны все изменится. Начальство наконец поймет, что часть твоей нагрузки нужно кому-то делегировать, отметит твои заслуги внушительной премией и даже отправит в оплачиваемый отпуск.

Что требуется от тебя? Благодарно принять все дары и как следует отдохнуть, не думая о том, что без тебя все вокруг развалится. Если не будешь следовать этому «предписанию», то звезды больше не станут устраивать тебе такие прекрасные месяцы, как этот. Так что не советуем искушать судьбу.

Скорпион

Уран в Тельце собирается порадовать Скорпионов приятными сюрпризами, и это, конечно, радует. В каких сферах? Что ж, если в феврале 2025 года ты смогла прокачать сферу учебы или работы, то теперь пришла пора любовных историй. Неожиданная встреча может перевернуть твой мир с ног на голову, и кто знает, быть может, сначала такой сюрприз не покажется тебе приятным. Даже так: знакомство с кем-то будет похоже на сюжет типичного турецкого сериала, но вы легко и быстро проделаете путь от ненависти до любви.

Шанс получить внезапное признание в любви тоже возрастет в разы. И главной сложностью месяца станет выбор окончательного партнера, ведь вариантов у тебя будет, мягко говоря, немало. Постарайся подойти к принятию решения с умом, взвесив все «за» и «против», даже если чувства будут мешать тебе мыслить рационально.

Источник: thegirl

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