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Как вернуть кожаным изделиям привлекательный внешний вид 0

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Как вернуть кожаным изделиям привлекательный внешний вид

Кожаные изделия чрезвычайно практичны и элегантны имеют свою особую "перчинку". Жаль, что со временем от постоянного ношения кожа может трескаться и на ней возникают потертости и заметные изломы. Существует несколько способов для обновления кожаных вещей самостоятельно.

Каждый из натуральных или искусственных материалов, которые используют для производства кожаных вещей, требуют своих правил ухода.

Как правильно хранить кожаную куртку

  • развешивать только по размеру на плечики;

  • не оставлять долго подвешенной за петельку;

  • не хранить под прямыми солнечными лучами и возле отопительных приборов.

  • хранить в чехле.

Как очистить кожаную куртку от загрязнений

От разводов

Мыльный раствор с добавлением нескольких капель нашатыря распылить, протереть тряпкой и дать высохнуть естественным путём.

Пыль и грязь

Лучше удалять моющим средством для посуды или хозяйственным мылом.

Солевые отложения

Пока не высохли, нужно протереть их уксусным раствором или влажной тряпкой.

Жирные пятна

Можно почистить мелом или крахмалом. Сделать густую пасту, нанести загрязнение и подождать час. Протереть влажной салфеткой.

Шариковая ручка

Можно вывести спиртом.

Плесень и краска

Можно убрать только агрессивными средствами, например, бензином. Только предварительно проверьте на незаметном участке.

Как обновить кожаную одежду в домашних условиях

  • Если нет на изделии меха – можно протереть взбитым яичным белком.

  • Промыть теплым некипяченым молоком.

  • Смазать глицерином.

  • Придаст блеск, если смазать куртку кофейной гущей. Надо завернуть в шерстяную или фланелевую ткань и энергичными движениями протереть кожу.

  • Незначительные потертости можно замаскировать обувным воском или парафином, который нужно втереть в изделие.

  • Половинками лука натереть куртку, а затем отполировать с помощью фланелевой тряпочки.

Источник: news.hochu

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