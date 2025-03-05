Как защититься от негативных людей: 5 «золотых» советов

Делимся секретами, как перестать размениваться по мелочам и не отдавать свою энергию тем, кто не может ничего достичь самостоятельно.

У каждой такое бывало: вот ты полна сил и энергии, готова сворачивать горы одним лишь взглядом, а уже через минуту, после контакта с определенным человеком, чувствуешь себя, как выжатый лимон и разряженная батарейка в одном флаконе. Такой тип взаимодействия возникает, когда к нам «присасываются» энергетические вампиры. Как перестать отдавать им свою энергию?

Вместе с coffeewithmilk предлагаем вам взять на вооружение следующие советы. Эти 5 секретов помогут защититься от людей, излучающих негатив и пытающихся подпитаться чужой энергией, и помогут вам всегда оставаться в ресурсе.

Личные границы - ваш щит

Устанавливать личные границы очень важно, потому что если вы постоянно будете впускать посторонних в личное пространство, рискуете однажды остаться у разбитого корыта. Вы должны научиться отказывать людям, которые вызывают у вас дискомфорт и могут устроить хаос в ваших мыслях и жизни в целом.

Если кто-то изо всех сил пытается перекинуть свою проблему на вашу голову, не ведитесь - вы имеете полное право сказать: «Нет, я не буду этим заниматься», и уйти по своим делам без чувства вины. Помните, что отказ от неприятных вещей, которые вас не касаются напрямую, сэкономит ваше время и энергию, и сохранит психику.

Не будьте «эмоциональной губкой»

В тот момент, когда кто-то начинает выливать на вас свою грязь, отступите на шаг - и в прямом, и в переносном смысле. Мы говорим о тех моментах, когда кто-то приходит к вам, чтобы пересказать свежие сплетни, пожаловаться на жизнь, раскритиковать кого-то или поныть по поводу очередной «жизненной несправедливости». Вы должны помнить: чужие переживания ≠ ваши проблемы.

Каждый человек проживает собственную жизнь, поэтому распылять свои силы на всех вокруг, когда речь идет о токсичном взаимодействии, как в этом случае, точно не стоит. Возьмите себе на вооружение технику «ментальной дистанции»: мысленно скажите себе: «Это не моя история» и не берите тяжелого в руки, а глупого - в голову.

Обходите энергетических вампиров

В основном энергетические вампиры охотятся на добрых, отзывчивых людей, которые имеют высокий уровень эмпатии. Им очень нравится придумывать разные истории и «скармливать» их своим жертвам. И чем больше вы будете напуганы и полны сочувствия / горя / отвращения / огорчения или любой другой тяжелой для переживания эмоции, тем лучше для них.

Старайтесь минимизировать общение с людьми, после встречи с которыми вам хочется вздремнуть три дня. А еще лучше - избегайте их любыми доступными способами и не корите себя за бесчувственность после этого.

Слова имеют значение - избегайте жалоб и нытья

А вы знаете, что негатив порождает негатив? Работает это очень просто - чем больше вы думаете и говорите о плохом, тем больше плохого лезет в вашу жизнь. Когда вам нужно обсудить с кем-то проблему или просто получить порцию поддержки, не превращайте это в марафон нытья, особенно, если это - ваша с подругой любимая тема разговора.

Научитесь думать и говорить о хорошем, избегать негативных мыслей, разговоров и людей в целом - и заметите, что жизнь налаживается сама по себе, как по мановению волшебной палочки.

Окружение - не менее важно, чем ваш внутренний мир

Как сказал когда-то американский писатель, автор книг по мотивации и достижению успеха:

«Вы - это среднее арифметическое из 5 людей, с которыми проводите больше всего времени».

Это значит, что наша жизнь зависит от нашего круга общения. Если мы общаемся с одними лишь энергетическими вампирами, любителями пожаловаться, ярыми пессимистами и сторонниками различных теорий заговоров, то не стоит удивляться, что сил постоянно не хватает - мы сами их очень глупо растрачиваем в компании неправильных людей.

Внимательно присмотритесь к своему окружению и решитесь распрощаться с теми людьми, которые только воруют вашу энергию, ничего не давая взамен. Важно также поискать себе новых друзей-единомышленников, с которыми будет комфортно двигаться вперед.

Источник: news.hochu