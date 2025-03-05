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Какие растения любят кофейную гущу: опытные садоводы раскрыли важные секреты 0

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2025
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Какие растения любят кофейную гущу: опытные садоводы раскрыли важные секреты
ФОТО: depositphotos

Кофейную гущу, которую мы привыкли считать отходами, можно превратить в полезное средство для растений.

Как уверяют опытные садоводы, она имеет множество преимуществ: обеспечивает растение необходимыми минералами, поддерживает структуру почвы, отпугивает вредителей. Об этом пишет martha stewart.

Издание объяснило, как кофе может быть полезным для растений, а также каких ошибок важно не допустить, чтобы это действительно работало.

"Растения, которые растут в более кислой почве, могут получить пользу от свежесваренной кофейной гущи. Речь идет о чернике, помидорах, моркови, фенхеле, бобах, свекле, астрах, а также синих и розовых гортензиях", - говорит садовница Элизабет Джонс.

Шеф-повар Марисель Джентиле рассказала, что она достигла успеха, подпитывая кофе лиственные и плодовые растения, в частности помидоры, перец, салат, шпинат, морковь.

Между тем садовница Джульет Хоу предостерегла от подпитки кофе растений, которые предпочитают щелочную почву, например лаванды, герани, розмарина и большинства средиземноморских трав.

Кофейная гуща может быть отличным ингредиентом для компоста, считает директор сада университетского городка Вашингтонского колледжа Шейн Брилл. Он собирает почву и смешивает ее с другими органическими материалами, например кофе, богатым азотом, и высушенными листьями или соломой, которые содержат углерод.

"Положите кофейную гущу в компостную кучу или в контейнер и время от времени переворачивайте смесь, чтобы она оставалась аэрированной. Важно избегать чрезмерного использования кофейной гущи в компосте - она не должна превышать одной пятой от общего объема. Переворачивайте смесь раз в неделю и следите за уровнем влажности - чтобы она была влажной, но не мокрой. Готовый компост будет готов примерно через три-шесть месяцев", - советует Брилл.

Кофейную гущу можно слегка рассыпать вокруг растений для борьбы с сорняками и слизнями, говорит Брилл.

Кофейная гуща, которая используется для подкормки, должна быть высушенной, подчеркнула Джентиле, ведь во влажном состоянии она слипается, покрывается корочкой и не позволяет питательным веществам просачиваться.

"Я осторожно рассыпаю гущу по почве, слегка загребаю пальцами на верхний дюйм или около того. Садовые перчатки при этом очень удобны. И всегда поливаю, чтобы помочь питательным веществам просочиться в почву. Мне нравится думать, что я даю своим растениям вкусный кофе", - поделилась Джентиле.

Еще один способ сделать удобрение из кофейной гущи - развести ее в воде, дать постоять ночь и слить. Этой водой можно полить растения, утверждает Хоу.

Кофе можно смешать с почвой, в которую вы собираетесь высадить свои растения. Хоу советует брать 10 частей почвы и одну часть кофейной гущи.

Ошибки, которых следует избегать

Слишком много удобрений почва не сможет усвоить. Высокое содержание натрия может повредить корни, предостерегает Хоу.

Эксперты рекомендуют проверять рН примерно каждые три года, чтобы понять, кислый он или щелочной.

Лучше применять уже использованную кофейную гущу, советует Джонс. Она менее кислая и не будет шокировать растения чрезмерным содержанием кофеина.

По словам Джонса, добавление кофейной гущи слишком близко к корню или стеблю может сжечь растения. Также следует избегать разбрызгивания кофе непосредственно на верхушку растения.

Нельзя наносить кофе на очень молодые растения или саженцы, поскольку это может слишком нагрузить их нежные корни, утверждает Брил.

#сад и огород #удобрения
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