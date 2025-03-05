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Модный бойкот: почему топовые дизайнеры отказываются одевать первую леди Америки 0

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Модный бойкот: почему топовые дизайнеры отказываются одевать первую леди Америки

Мелания Трамп, ставшая первой леди США, известна своим гламурным и порой скандальным стилем. Однако она уже вторично столкнулась с неожиданным бойкотом со стороны американских модельеров. Многие известные бренды отказываются сотрудничать с ней. Особенно заметно это было накануне инаугурации ее мужа — Дональда Трампа. В чем причина?

Обычно когда первая леди выбирает одежду определенного бренда, она автоматически становится символом элегантности и престижа. Однако в случае с Меланией ситуация сложилась по-другому. Она была вынуждена обратиться в европейские дома моды, поскольку американские дизайнеры фактически игнорируют ее.

Бойкот Мелании со стороны американской индустрии моды начался еще во время первой предвыборной кампании Дональда Трампа. Такие известные дизайнеры как Марк Джейкобс, Том Форд и другие открыто заявили, что не хотят видеть ее в своих нарядах. Судя по всему, их позиция со временем не изменилась.

Несмотря на это, Мелания Трамп продолжает поражать публику элегантными образами, часто выбирая наряды европейских брендов. Она неоднократно появлялась в платьях Dior, а французский дизайнер Эрве Пьер даже создал для нее роскошное белое платье для инаугурационного бала в 2017 году. После этого он стал ее главным стилистом.

Сам Пьер отмечал, что сотрудничество с американскими дизайнерами усложняется их политическими убеждениями.

"Модная индустрия в целом не поддерживает Трампа, это известный факт. Некоторые готовы работать, но большинство — нет", — признался он.

Тем не менее время от времени Мелания все же выбирает американских дизайнеров. К примеру, для инаугурации Дональда Трампа в 2024 году она выбрала наряды от американских брендов. Цена ее образов, как для первой леди, оказалась достаточно демократичной.

Источник: news.hochu

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