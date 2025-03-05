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На все случаи жизни: какие тени должны быть каждой косметичке 0

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
На все случаи жизни: какие тени должны быть каждой косметичке

Макияж глаз играет немаловажную роль в создании гармоничного образа. Поэтому тени для век являются незаменимым элементом косметички каждой женщины. Однако среди множества оттенков и текстур важно выбрать универсальные и практичные в ежедневном использовании.

В косметичке каждой женщины должен быть набор теней, подходящий для разных случаев — от повседневного макияжа до вечернего выхода. Оптимальный выбор — базовые матовые, сатиновые, темные и акцентные оттенки.

1. Базовые матовые тени

Эти оттенки помогают создать естественный и аккуратный макияж на каждый день.

К ним относятся:

Светло-бежевый или телесный — выравнивает тон век и готовит их к нанесению других цветов.

Светло-коричневый — подходит для растушевки и формирования естественного перехода между оттенками.

Темно-коричневый или серо-коричневый — для затемнения складки век и создания выразительности.

2. Нейтральные сатиновые оттенки

Эти тени придают легкому сиянию, делая взгляд свежим и отдохнувшим. Шампань или персиковый — идеальны для внутреннего уголка глаза и под бровь, а светлое золото подчеркивает тепло в макияже и придает легкий блеск.

3. Темные оттенки для вечернего макияжа

Если требуется более насыщенный и драматический взгляд, не обойтись без темного цвета. На что мы рекомендуем обратить внимание:

Глубокий шоколадный или графитовый — отлично подходят для создания эффектного дымчатого макияжа.

Черный матовый — незаменим для подчеркивания линии роста ресниц или создания смоки-айс.

4. Акцентные яркие цвета

Хотя натуральные оттенки универсальны, яркие тени придают интересные акценты. Синий, изумрудный, сливовый — подходят для создания выразительного вечернего макияжа или цветных акцентов. А розовый и персиковый придают свежести и молодости лицу.

5. Кремовые или жидкие тени

Они отлично держатся на коже. А еще могут служить как самостоятельный продукт, так и основание для сухих теней. Выбирайте нейтральные оттенки для повседневного макияжа и блестящие для праздничных образов.

Источник: news.hochu

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