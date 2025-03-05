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Парад планет подарит новые таланты 3 знакам Зодиака 0

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Парад планет подарит новые таланты 3 знакам Зодиака

В конце февраля 2025 года планеты выстроились в ряд, создав новый энергетический коридор. Парад планет оказал большое влияние на жизнь каждого знака Зодиака. Многие почувствовали, что имеют новые таланты.

Скорпион

Новые умения появятся в жизни Скорпионов. Интуиция этих людей станет еще сильнее. Скорпионы научатся различать ложь и манипуляции противоположного пола. А еще у них раскроется умение создавать сильные обереги.

Телец

Новые способности будут и у Тельцов. Эти люди начнут моделировать одежду, о которой будут мечтать звезды шоу-бизнеса. Учитесь, меняйте специализацию, развивайте свой талант. Вас ждет признание и большое, богатое будущее.

Козерог

У Козерогов появится талант, связанный с коммуникацией. Эти люди смогут проводить самые сложные конференции, мастер-классы. А еще — управлять публикой, вести диалоги с массами, влиять на окружающих. Делитесь положительной энергетикой — она привлечет деньги.

Источник: news.hochu

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