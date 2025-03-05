Пикантный салат «Ковбой»

Приготовим простой, но оригинальный салат «Ковбой». Его особенность – необычное сочетание ингредиентов, которое приятно удивит.
Ингредиенты:
молодой картофель – 3-4 шт.
свежие огурцы – 2 шт.
лук (лучше молодой) – 1 небольшая головка
филе сельди – 1 шт.
яйца – 2 шт.
листья салата – для сервировки
чёрный молотый перец – по вкусу
рубленый укроп – для украшения
Для соуса:
сметана – 3 ст. ложки
майонез – 3 ст. ложки
соевый соус – 1,5 ст. ложки
сок лимона – 2 ст. ложки
Приготовление:
Отварите картофель до готовности (примерно 10 минут), воду не солите. Остудите, очистите от кожуры и нарежьте крупными кубиками.
Нарежьте свежие огурцы средними кубиками и переложите в миску.
Лук нарежьте четверть-кольцами и добавьте к огурцам.
Филе сельди нарежьте крупными кусочками и выложите к овощам.
Добавьте картофель и посыпьте чёрным молотым перцем. Перемешайте.
Приготовьте соус: смешайте сметану, майонез, соевый соус и сок лимона. Перелейте в пакетик и сделайте небольшой надрез в углу.
Выложите листья салата на большое блюдо, сверху – основную часть салата.
Полейте часть салата соусом, затем выложите оставшийся салат и снова полейте соусом.
Яйца нарежьте четвертинками, разложите по кругу и слегка полейте соусом.
Посыпьте рубленым укропом и подавайте.
Этот салат станет отличной закуской, особенно понравится мужчинам. Приятного аппетита!
Источник: mediasole
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