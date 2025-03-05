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Пикантный салат «Ковбой» 0

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Пикантный салат «Ковбой»

Приготовим простой, но оригинальный салат «Ковбой». Его особенность – необычное сочетание ингредиентов, которое приятно удивит.

Ингредиенты:

молодой картофель – 3-4 шт.

свежие огурцы – 2 шт.

лук (лучше молодой) – 1 небольшая головка

филе сельди – 1 шт.

яйца – 2 шт.

листья салата – для сервировки

чёрный молотый перец – по вкусу

рубленый укроп – для украшения

Для соуса:

сметана – 3 ст. ложки

майонез – 3 ст. ложки

соевый соус – 1,5 ст. ложки

сок лимона – 2 ст. ложки

Приготовление:

Отварите картофель до готовности (примерно 10 минут), воду не солите. Остудите, очистите от кожуры и нарежьте крупными кубиками.

Нарежьте свежие огурцы средними кубиками и переложите в миску.

Лук нарежьте четверть-кольцами и добавьте к огурцам.

Филе сельди нарежьте крупными кусочками и выложите к овощам.

Добавьте картофель и посыпьте чёрным молотым перцем. Перемешайте.

Приготовьте соус: смешайте сметану, майонез, соевый соус и сок лимона. Перелейте в пакетик и сделайте небольшой надрез в углу.

Выложите листья салата на большое блюдо, сверху – основную часть салата.

Полейте часть салата соусом, затем выложите оставшийся салат и снова полейте соусом.

Яйца нарежьте четвертинками, разложите по кругу и слегка полейте соусом.

Посыпьте рубленым укропом и подавайте.

Этот салат станет отличной закуской, особенно понравится мужчинам. Приятного аппетита!

Источник: mediasole

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