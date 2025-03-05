Сон по графику: обязательно ли укладывать ребенка спать в любое время

Здоровый сон, как и общение и развивающие игры, чрезвычайно важен для полноценного развития и нормального роста ребенка. Чтобы дневной или ночной отдых приносил максимальную пользу, родителям нужно знать, когда лучше вкладывать детей спать.

Чем меньше дети, тем они быстрее устают физически и психологически. Лучшая возможность восстановиться – это здоровый полноценный сон.

Консультант: Дмитрий Карпачев, эксперт по детской возрастной психологии

Поздний отход детей ко сну приводит к:

частые капризы;

плохое настроение;

раздражительность;

проявление слез по поводу.

Режим сна в возрасте до 3-х лет не просто важен, а необходим.

Если ребенок живет по графику, его нервная система лучше развивается. Малыши лучше чувствуют себя, меньше капризничают, хорошо едят и быстро засыпают, — говорит Дмитрий Карпачев

Важно соблюдать график и вкладывать ребенка спать в одно и то время каждый день.

Я лично считаю, что вкладывать ребенка спать в семь вечера — слишком рано. В общей сложности младенцы должны спать 14 часов в сутки. А двухлетние дети – 12, учитывая и дневной сон. Но я соглашусь с тем, что, чтобы ребенок хорошо засыпал, его нужно вкладывать каждый день в одно и то же время, отмечает эксперт по психологии.

Чем вредит недосыпание ребенка

медленное физическое развитие;

нарушение иммунной системы;

депривация сна замедляет моторику;

снижение эффективности прививок;

регулярные проявления усталости.

Во сколько укладывать спать ребенка?

Новорожденный — продолжительность сна новорожденного младенца – 18-20 часов в сутки.

6 месячный – должен ложиться спать в 18-20 часов вечера.

2-3 года – нужно укладывать в 20-21 часов вечера.

4-5 лет – стоит приучать к режиму сна с 21-22 часов вечера.

Источник: news.hochu