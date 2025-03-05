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Сон по графику: обязательно ли укладывать ребенка спать в любое время 0

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Сон по графику: обязательно ли укладывать ребенка спать в любое время

Здоровый сон, как и общение и развивающие игры, чрезвычайно важен для полноценного развития и нормального роста ребенка. Чтобы дневной или ночной отдых приносил максимальную пользу, родителям нужно знать, когда лучше вкладывать детей спать.

Чем меньше дети, тем они быстрее устают физически и психологически. Лучшая возможность восстановиться – это здоровый полноценный сон.

Консультант: Дмитрий Карпачев, эксперт по детской возрастной психологии

Поздний отход детей ко сну приводит к:

  • частые капризы;

  • плохое настроение;

  • раздражительность;

  • проявление слез по поводу.

Режим сна в возрасте до 3-х лет не просто важен, а необходим.

Если ребенок живет по графику, его нервная система лучше развивается. Малыши лучше чувствуют себя, меньше капризничают, хорошо едят и быстро засыпают, — говорит Дмитрий Карпачев

Важно соблюдать график и вкладывать ребенка спать в одно и то время каждый день.

Я лично считаю, что вкладывать ребенка спать в семь вечера — слишком рано. В общей сложности младенцы должны спать 14 часов в сутки. А двухлетние дети – 12, учитывая и дневной сон. Но я соглашусь с тем, что, чтобы ребенок хорошо засыпал, его нужно вкладывать каждый день в одно и то же время, отмечает эксперт по психологии.

Чем вредит недосыпание ребенка

  • медленное физическое развитие;

  • нарушение иммунной системы;

  • депривация сна замедляет моторику;

  • снижение эффективности прививок;

  • регулярные проявления усталости.

Во сколько укладывать спать ребенка?

Новорожденный — продолжительность сна новорожденного младенца – 18-20 часов в сутки.

6 месячный – должен ложиться спать в 18-20 часов вечера.

2-3 года – нужно укладывать в 20-21 часов вечера.

4-5 лет – стоит приучать к режиму сна с 21-22 часов вечера.

Источник: news.hochu

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