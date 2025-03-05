Сон по графику: обязательно ли укладывать ребенка спать в любое время

Здоровый сон, как и общение и развивающие игры, чрезвычайно важен для полноценного развития и нормального роста ребенка. Чтобы дневной или ночной отдых приносил максимальную пользу, родителям нужно знать, когда лучше вкладывать детей спать.
Чем меньше дети, тем они быстрее устают физически и психологически. Лучшая возможность восстановиться – это здоровый полноценный сон.
Консультант: Дмитрий Карпачев, эксперт по детской возрастной психологии
Поздний отход детей ко сну приводит к:
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частые капризы;
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плохое настроение;
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раздражительность;
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проявление слез по поводу.
Режим сна в возрасте до 3-х лет не просто важен, а необходим.
Если ребенок живет по графику, его нервная система лучше развивается. Малыши лучше чувствуют себя, меньше капризничают, хорошо едят и быстро засыпают, — говорит Дмитрий Карпачев
Важно соблюдать график и вкладывать ребенка спать в одно и то время каждый день.
Я лично считаю, что вкладывать ребенка спать в семь вечера — слишком рано. В общей сложности младенцы должны спать 14 часов в сутки. А двухлетние дети – 12, учитывая и дневной сон. Но я соглашусь с тем, что, чтобы ребенок хорошо засыпал, его нужно вкладывать каждый день в одно и то же время, отмечает эксперт по психологии.
Чем вредит недосыпание ребенка
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медленное физическое развитие;
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нарушение иммунной системы;
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депривация сна замедляет моторику;
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снижение эффективности прививок;
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регулярные проявления усталости.
Во сколько укладывать спать ребенка?
Новорожденный — продолжительность сна новорожденного младенца – 18-20 часов в сутки.
6 месячный – должен ложиться спать в 18-20 часов вечера.
2-3 года – нужно укладывать в 20-21 часов вечера.
4-5 лет – стоит приучать к режиму сна с 21-22 часов вечера.
Источник: news.hochu
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