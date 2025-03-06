Как общаться с ребенком еще до того, как он начнет говорить

Все родители прекрасно знают, как это, когда ребенок не понимает ваших слов, и наоборот – когда вы не понимаете то, что он говорит. Однако в действительности можно найти свой способ коммуникации.

На странице Modern Nursery рассказали, как общаться с ребенком и понимать друг друга еще до того, как малыш начнет говорить. Представьте, как это – хотеть чего-то, но не иметь возможности объяснить, ведь вам не хватает слов. Вас никто не понимает, хотя и очень старается, поэтому все, что остается — начать кричать.

Эту ситуацию можно изменить. Оказывается, дети могут выучить язык жестов и уже с 9 месяцев, а возможно и раньше, начать с вами общаться.

Как научить ребенка необходимым жестам:

Каждый раз, когда ребенок собирается чем-то заняться или хочет чего-нибудь, например, поесть, вы должны остановиться и показать ему знак, означающий еду. В то же время нужно четко проговорить ребенку слово "кушать" несколько раз.

Каждому действию должен соответствовать свой жест. Например, "молоко" — когда ребенок голоден, "помощь" — когда ему что-то нужно. Со временем вы заметите, что ребенок начнет повторять за вами жесты и потом будет их делать сам, сигнализируя вам о собственных нуждах.

Базовые жесты:

"Кушать" — подносите руку ко рту несколько раз;

"Пожалуйста" — прикладываете руку к груди и совершаете круговые движения ею;

"Больше" — соедините руки перед собой. Можно хлопать в ладоши;

"Молоко" — разведите руки в стороны и сжимайте кулаки;

"Все хорошо" — разведите руки в стороны и шевелите кистями, поворачивая ладони от себя и к себе.

Автор говорит, что его ребенок уже в 9 месяцев мог показать то, чего хочет. Не забывайте, что это не скорый процесс. Дети разные и каждому нужно свое время, чтобы разобраться в том, что вы показываете. Однако оно того стоит, а начинать заниматься этим можно уже с 4-5 месяцев. Даже если ваш ребенок старше, никогда не поздно начать.

Помните, что ребенок не будет делать точно такие знаки ручками как взрослый, поэтому нужно быть внимательными. Важно то, что малыш сможет сообщить о своих потребностях.

Некоторые считают, что такой способ коммуникации может затормозить развитие речи ребенка, однако доказательств этой гипотезы нет. Ребенок может развиваться всесторонне.

Источник: tsn