Как за 20 минут разморозить фарш: лайфхак для забывчивых хозяек

Бывало ли так, что вы собирались приготовить ужин, но вдруг вспоминали, что главный ингредиент – мясной фарш – до сих пор лежит в морозилке, эта ситуация знакома многим, но теперь вы будете знать простой и эффективный способ решения этой проблемы.

На странице pomyslowe.panie.domu поделились великолепным лайфхаком, который поможет вам быстро разморозить фарш всего за 20 минут с помощью простой хитрости с металлической посудой.

Секрет прост: используйте две металлические кастрюли. Положите замороженный фарш на дно одной кастрюли, а сверху накройте другой. Тепло из окружающей среды начнет проникать через металл в замороженный продукт, постепенно ускоряя процесс размораживания.

Как ускорить процесс

Если у вас совсем мало времени, этот лайфхак можно сделать еще более эффективным. Наполните верхнюю кастрюлю теплой водой – этот дополнительный источник тепла значительно ускорит размораживание. Важно, чтобы вода была теплой, а не горячей, чтобы избежать неравномерного размораживания или случайного начала термической обработки фарша.

По сравнению с керамическими или стеклянными тарелками металл значительно эффективнее передает тепло в замороженный продукт. Верхняя кастрюля обеспечивает дополнительный контакт и давление, что также способствует более быстрому оттаиванию мяса.

Советы:

Используйте кастрюли с ровным дном, чтобы обеспечить максимальный контакт с фаршем.

Размороженный продукт нужно сразу использовать или положить в холодильник во избежание размножения бактерий.

Если фарш заморожен очень толстым слоем, попробуйте разделить его на несколько частей еще до размораживания.

В следующий раз, когда вам нужно будет быстро приготовить фарш, не беспокойтесь из-за замороженного состояния продукта. Используйте этот простой, но гениальный трюк с металлическими кастрюлями и кулинарные планы останутся неизменными.

Источник: tsn