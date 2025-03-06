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Петр Дранга публично признался в любви Агате Муцениеце 0

Люблю!
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Петр Дранга публично признался в любви Агате Муцениеце

Именитый аккордеонист Петр Дранга больше не скрывает своих чувств к актрисе.

В конце прошлого года Агата Муцениеце впервые вышла в люди с аккордеонистом Петром Дрангой. Довольно быстро стало понятно, что знаменитостей связывает не просто дружба, пишет Golbis. Актриса познакомила дочь со своим избранником и иногда даже показывает подписчикам, как весело они проводят время вместе.

Первого марта Агата Муцениеце отмечала свой день рождения. С 36-летием звезду «Закрытой школы» поздравляли многочисленные родственники, друзья, коллеги и поклонники. Не остался в стороне и Петр Дранга.

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Instagram

Музыкант поспешил опубликовать в своих соцсетях две фотографии, на которых он запечатлен вместе с Агатой. Стало очевидно, что знаменитости не только вместе посещают светские мероприятия и боулинг, но и на курорте уже успели побывать.

Свою публикацию музыкант сопроводил лишь небольшим сердечком на снимках. Он решил обойтись без лишних слов, впервые публично признаваясь Муцениеце в своих чувствах. Подписчики аккордеониста оценили такую немногословность.

«Такие клевые!», «Все правильно — счастье любит тишину», «Агату с днем рождения и просто будьте счастливы!», — пишут довольные поклонники.

Свой 36-й день рождения Агата Муцениеце встретила вместе с близкими людьми — компанию ей составил не только Петр Дранга, но и дочь Мия, а также несколько близких подруг.

О том, поздравил ли Тимофей маму с днем рождения ничего неизвестно. Ранее Агата Муцениеце рассказывала, что случайно столкнулась с сыном в магазине в канун Нового года. Актриса признавалась, что их встречу нельзя назвать приятной, но она все еще надеется, что сумеет наладить отношения с Тимофеем.

#агата муцениеце
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