Полезный бутерброд: рецепт сэндвича с курицей

Если вы ищете идеальное блюдо для быстрого перекуса или сытного обеда, ароматный сэндвич с курицей станет отличным выбором. Он сочетает нежное куриное мясо, хрустящий бекон, пикантный соус и растопленный сыр, которые создают гармонию вкуса.

Ингредиенты:

Курица - 1/2 шт.

Приправа к курице - 20 г

Вяленый бекон - 200 г

Чеснок - 2 головки

Горчица - 1 ст. л

Майонез - 3 ст. л

Копченый сыр - 100 г

Оливковое масло

Соль

Перец

Хлеб

Приготовление:

Срежьте верхушку каждой головки чеснока, чтобы открыть зубчики.

Посыпьте солью, перцем и сбрызните оливковым маслом.

Заверните чеснок в фольгу и запекайте в разогретой до 220°C духовке в течение 40 мин.

После запекания достаньте чеснок из духовки, осторожно извлеките ароматную мякоть и смешайте ее с горчицей и майонезом, чтобы образовалась кремообразная консистенция.

Отставьте соус в сторону.

Выложите курицу на противень, равномерно посыпьте приправой, полейте оливковым маслом и хорошо вотрите смесь в мясо.

Запекайте курицу в духовке при 200°C в течение 45 мин.

После запекания извлеките курицу из духовки, дайте ей немного остыть, а затем нарежьте небольшими кусочками.

В глубокую миску выложите нарезанную курицу, измельченный бекон и добавьте майонез с жареным чесноком. Тщательно перемешайте.

Поджарьте ломтики хлеба на гриле или в тостере до хрустящей корочки.

Выложите куриную смесь равномерным слоем на один из ломтиков хлеба, а сверху положите копченый творог.

Растопите сыр с помощью паяльной лампы или в духовке, пока он не станет нежным и тягучим.

Соедините сэндвич и наслаждайтесь его вкусом.

Советы:

Для более насыщенного вкуса используйте домашний майонез.

Добавьте свежий салат или овощи для большей пользы и вкуса.

Если хотите сделать сэндвич менее калорийным, замените майонез греческим йогуртом.

Этот сэндвич с курицей – настоящая находка для гурманов. Он станет отличным дополнением к завтраку, обеду или легкому ужину. Приготовьте его однажды и он точно станет вашим любимым рецептом.

Источник: tsn