Полезный бутерброд: рецепт сэндвича с курицей

Если вы ищете идеальное блюдо для быстрого перекуса или сытного обеда, ароматный сэндвич с курицей станет отличным выбором. Он сочетает нежное куриное мясо, хрустящий бекон, пикантный соус и растопленный сыр, которые создают гармонию вкуса.
Ингредиенты:
Курица - 1/2 шт.
Приправа к курице - 20 г
Вяленый бекон - 200 г
Чеснок - 2 головки
Горчица - 1 ст. л
Майонез - 3 ст. л
Копченый сыр - 100 г
Оливковое масло
Соль
Перец
Хлеб
Приготовление:
Срежьте верхушку каждой головки чеснока, чтобы открыть зубчики.
Посыпьте солью, перцем и сбрызните оливковым маслом.
Заверните чеснок в фольгу и запекайте в разогретой до 220°C духовке в течение 40 мин.
После запекания достаньте чеснок из духовки, осторожно извлеките ароматную мякоть и смешайте ее с горчицей и майонезом, чтобы образовалась кремообразная консистенция.
Отставьте соус в сторону.
Выложите курицу на противень, равномерно посыпьте приправой, полейте оливковым маслом и хорошо вотрите смесь в мясо.
Запекайте курицу в духовке при 200°C в течение 45 мин.
После запекания извлеките курицу из духовки, дайте ей немного остыть, а затем нарежьте небольшими кусочками.
В глубокую миску выложите нарезанную курицу, измельченный бекон и добавьте майонез с жареным чесноком. Тщательно перемешайте.
Поджарьте ломтики хлеба на гриле или в тостере до хрустящей корочки.
Выложите куриную смесь равномерным слоем на один из ломтиков хлеба, а сверху положите копченый творог.
Растопите сыр с помощью паяльной лампы или в духовке, пока он не станет нежным и тягучим.
Соедините сэндвич и наслаждайтесь его вкусом.
Советы:
-
Для более насыщенного вкуса используйте домашний майонез.
-
Добавьте свежий салат или овощи для большей пользы и вкуса.
-
Если хотите сделать сэндвич менее калорийным, замените майонез греческим йогуртом.
Этот сэндвич с курицей – настоящая находка для гурманов. Он станет отличным дополнением к завтраку, обеду или легкому ужину. Приготовьте его однажды и он точно станет вашим любимым рецептом.
Источник: tsn
Комментарии (0)
Оставить комментарий