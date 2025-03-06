Ревность – это норма: мнение сексолога

Из всех сильных эмоций, которые проявляют люди, ревность – одна из самых тревожных, ведь иногда именно она раскрывает нас не с лучшей стороны.

Распространенное заблуждение о ревности состоит в том, что это то же, что и зависть. На самом деле чувство зависти связано с желанием чего-то, что есть у кого-то, а ревность — это страх потерять что-то (любовника, повышение по службе, друга и т.д.) из-за кого-то другого.

Сексолог Emily Morse поделилась со своими подписчиками собственными мыслями по поводу ревности. Кстати, оказывается не только люди, но даже дикие животные, такие как шимпанзе и слоны, проявляют ревнивое поведение.

Ревность — это предполагаемая эмоция, стремящаяся предотвратить потери и побуждающая нас предпринимать различные меры предосторожности. Если ничего не выходит и партнер заводит роман, эта ситуация вызывает злобу, депрессию и разочарование.

Нет сомнения, что каждый испытывает определенный уровень ревности в тот или иной момент. Считается, что женщины чаще ревнуют, просто потому, что они более честны и восприимчивы к своим эмоциям, чем мужчины.

Триггеры мужской и женской ревности, как правило, одинаковы. Оба пола начинают ревновать, когда они боятся потерять что-либо или кого-то ценного для них. Как правило, женщины, скорее всего, нацелят ревность на соперницу, а не на партнера.

Виды ревности:

Романтическая ревность

Романтическая или сексуальная ревность – пожалуй, самый распространенный тип. Интересно, что чаще всего, первая ссора в романтических отношениях возникает именно из-за ревности.

Зависть к работе или власти

Такая форма свойственна людям, завидующим "потерянному" повышению, уровню зарплаты или другим вопросам, связанным с работой.

Ревность к друзьям

Люди часто боятся потерять друга из-за кого-то другого, с кем ему будет интереснее или комфортнее.

Семейная ревность

Соперничество между братьями и сестрами является характерным признаком этого типа ревности.

Аномальная ревность

Часто описываются любым из таких прилагательных, как болезненная, психотическая, патологическая, бредовая или тревожная ревность. Этот тип в некоторых случаях связан с психическим заболеванием, таким как паранойя или шизофрения или химическим дисбалансом в мозге.

Хотя полностью избежать ревностных чувств никогда не удастся, эксперты полагают, что такое поведение можно контролировать. Надо быть честными друг с другом во избежание накопления невысказанных эмоций. Отрицательные чувства, как правило, со временем проявляет себя в нелестном ревнивом виде. Доверие также является ключевым компонентом в решении болезненных ситуаций.

Как проявляется ревность:

Навязчивость действий;

Критика;

Поиск постоянной несправедливости;

Обвинение;

Чувство недоверия;

Чрезмерная опека или подозрительность;

Вспыльчивость характера;

Обидные слова.

Симптоматика "ревнивца":

Боли в животе;

Головная боль;

Боль в груди;

Гипертония;

Тахикардия в спокойном состоянии;

Увеличение или потеря веса;

Бессонница или нарушение сна;

Плохой аппетит;

Ослабленный иммунитет.

Умение распознавать ревность – это навык. Если вы ощущаете её, найдите подходящие именно вам методы её преодоления. Помните, ревность не оправдывает манипуляций или обид. Если попытки преодоления не работают или уже возникают угрозы вашим отношениям, следует обратиться за консультацией к специалисту.

Источник: tsn