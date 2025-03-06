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Седые волосы: является ли стресс причиной их появления 0

Люблю!
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Седые волосы: является ли стресс причиной их появления

Седые волосы обычно ассоциируются со старением, но существуют и другие факторы, которые могут ускорить их появление.

Издание Stylist рассказало, действительно ли стресс может стать причиной седины. Пытаться предсказать, когда и при каких обстоятельствах вы поседеете, почти невозможно. У некоторых людей поседение волос происходит постепенно, тогда как у других это может случиться довольно внезапно. Обычно мы воспринимаем это как признак старения, ведь со временем каждый из нас может поседеть. Однако это не единственный фактор, определяющий, когда и почему наши волосы теряют свой цвет.

Общепринято мнение, что стресс может сыграть определенную или даже решающую роль. Это понятно, ведь мы уже знаем, что длительный стресс может негативно повлиять на различные аспекты нашего здоровья, от работы кишечника до функций репродуктивной системы и кожи.

Действительно ли из-за стресса волосы могут поседеть

Хотя случайный стрессовый день не вызовет внезапного поседения волос, длительный хронический стресс, связанный с проблемами в отношениях, финансовыми трудностями или рабочим давлением, может оказывать непосредственное влияние на клетки волос.

У наших тел есть встроеннпя реакция на угрозу, которая приводит к высвобождению таких гормонов как кортизол и норадреналин. Это часть инстинктивного механизма "борись или беги". Однако, если это состояние длится некоторое время, чрезмерный уровень кортизола может оказать существенное влияние на наше здоровье, включая и состояние волос.

Когда мы включаем режим выживания, наш мозг фокусирует поставки крови и питательных веществ в жизненно важные клетки и ткани. Это приводит к тому, что менее важные клетки, такие как меланоциты, отвечающие за цвет волос, оказываются на втором плане. Со временем это может вызвать нарушение их функций, вследствие чего волосы теряют свой цвет и становятся тусклыми.

Факторы, влияющие на появление седины

Генетика

Генетика играет важную роль в том, кем мы являемся и как выглядим, это касается и волос. Гены оказывают значительное влияние на время появления седых волос. Итак, если вы замечаете седые волосы в раннем возрасте, вероятно, что у ваших родителей, бабушек и дедушек также рано появилась седина.

Состояние здоровья

Некоторые аутоиммунные заболевания, в частности витилиго, могут вызвать раннее поседение волос. Это связано с тем, что меланоциты более уязвимы к окислительному стрессу. Кроме того, дефицит витамина B12 также может способствовать преждевременному возникновению седины.

Курение

Давно установлено, что курение табака может ускорить процесс поседения волос и недавно появились свидетельства, что вейпинг, то есть использование электронных сигарет, также не является более безопасным вариантом. Это потому, что токсины в сигаретах вызывают окислительный стресс, биологический процесс, во время которого нестабильные молекулы в организме, которые называются свободные радикалы, образующиеся во время курения, атакуют и разрушают здоровые клетки кожи головы, которые вырабатывают меланин — пигмент, который придает цвет вашим волосам.

Окружающая среда

Загрязнение воздуха может отрицательно влиять на цвет волос, равно как и сигаретный дым. Токсины, такие как дизельные выбросы, при вдыхании могут попадать в кровь и вызвать окислительный стресс, что вредит здоровым клеткам кожи головы. Это, в свою очередь, снижает их способность производить меланин, необходимый для поддержания естественного цвета волос.

Если вы проживаете в городах, регулярное мытье волос – по крайней мере через день – поможет удалить загрязняющие частицы, которые могут попасть на волосы и повредить меланоциты. Кроме того, следует подумать об использовании кондиционера, богатого антиоксидантами, который может защитить волосы от токсичных отложений, способствующих ускорению поседения.

Влияние солнца

Чрезмерное пребывание на солнце вредно не только для кожи, но и для волос. Высокий уровень ультрафиолетового излучения вызывает окислительный стресс, подобно курению, что вредит клеткам кожи головы, производящим меланин, и ускоряет процесс поседения. Ультрафиолетовые лучи могут нарушить уровень кератина – белка, укрепляющего и защищающего волосы.

Тепловое воздействие

Подобно солнцу, слишком много тепла может нанести вред клеткам кожи головы. Большинство бытовых фенов нагреваются до температуры от 20°C до 60°C и на верхней границе этого диапазона они могут не только навредить волосам, но и травмировать нежные клетки кожи и волосяные фолликулы, отвечающие за выработку меланина. Это может привести к уменьшению пигментации в каждой пряди волос.

Источник: tsn

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