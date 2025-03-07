3 рецепта постных и вкусных завтраков

Пост — это время внутреннего духовного очищения и телесной самодисциплины. Но это вовсе не значит, что ваш рацион должен быть скучным и невкусным. Предлагаем вам пять рецептов постных завтраков, которые наполнят ваш день энергией и порадуют вкусовыми ощущениями

Овсяная каша с миндальным молоком и ягодами

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев 2 стакана миндального молока 1 столовая ложка семян чиа 1/2 стакана свежих или замороженных ягод (малина, черника, клубника) 1 столовая ложка кленового сиропа или меда Щепотка корицы

Приготовление:

В кастрюлю налейте миндальное молоко и доведите его до кипения. Добавьте овсяные хлопья и уменьшите огонь, варите, помешивая, около 5 минут. Добавьте семена чиа и перемешайте, оставьте на огне еще 2-3 минуты. Подавать кашу, украсив ягодами и полив кленовым сиропом, посыпьте сверху щепоткой корицы.

Смузи из шпината и авокадо

Ингредиенты:

1 спелый авокадо 1 стакан свежего шпината 1 банан 1 стакан кокосового молока 1 столовая ложка льняного семени

Приготовление:

Очистите авокадо и банан, нарежьте небольшими кусочками. В блендере смешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Перелейте в стакан и наслаждайтесь свежестью и полезностью напитка.

Рисовая запеканка с яблоками и корицей

Ингредиенты:

1 стакан вареного риса 2 крупных яблока 1/2 стакана изюма 1 чайная ложка корицы 1 столовая ложка подсластителя (агавы или сиропа) 1/2 стакана овсяного молока

Приготовление:

Нарежьте яблоки кубиками, смешайте с изюмом и корицей. В большой миске смешайте рис с яблочной смесью, добавьте овсяное молоко и подсластитель. Выложите массу в форму для запекания и выпекайте при температуре 180°C около 20 минут.

Источник: gorodche