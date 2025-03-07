Как определить энергетику имени — секреты эзотериков

Каждое имя имеет не только своё значение, но и энергию. Значения имени определяют, глядя на происхождение. Например, имя Виктория — латинское, и в переводе с языка оригинала оно означает "победа". А энергетика имен определяется по их буквам. Раньше мы писали, как появилось отчество, а теперь расскажем, какая энергетика вашего имени.

Каждая буква имеет свою энергетическую вибрацию. Например, чем больше гласных — тем коммуникабельнее человек. Главные энергии определяются не тем именем, которое записано в документах, а тем, как вас называют. К примеру, если в паспорте Дарина, а вас зовут Даша, то определяем энергию имени Даша.

Что преобладает в вашем имени:

Гласные

Вы открытый, коммуникабельный человек. Вы всегда успешно проведете серьезные конференции, встречи, можете выступать на публике. А еще ваше имя наделило вас талантом создавать красоту. Это касается причесок, макияжа или маникюра.

Согласные

Вы уверены в себе человек, однако не всегда принимаете решение мгновенно. Для вас главное — все взвесить, а затем продемонстрировать свою точку зрения. У вас есть талант к кулинарии, особенно к кондитерскому искусству.

Твердые согласные

Люди с именами, в которых преобладают твердые согласные — успешные бизнесмены или коучи. Вам нестрашно доверить документы или важное дело. У вас есть талант к написанию произведений и стихов.

Мягкие или глухие согласные

Такие имена наделяют своих владельцев искренним сердцем и любовью к животным. Вы безупречный волонтер, которых знает, как найти и доставить в нужное место даже что-то нереальное. У вас есть талант к рисованию.

Звонки согласны

Люди с именами, где преобладают звонкие согласные, умеют зарабатывать деньги из ничего. Вы никогда не будете бедны, потому что знаете, как привлечь богатство. У вас сильная интуиция.

Источник: news.hochu