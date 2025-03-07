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Как продлить жизнь букету 0

Люблю!
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Как продлить жизнь букету

Когда нам дарят букет, хочется, чтобы он радовал глаз как можно дольше. Но без правильного ухода даже самые свежие цветы могут быстро потерять свою красоту. Чтобы этого не случилось, стоит знать несколько простых правил.

Первое, что нужно сделать – обновить срез. У роз он должен быть косым, а тюльпанов ровным. Розы лучше поставить в теплую воду. Это поможет стеблям лучше впитывать влагу и дольше оставаться свежими.

А вот тюльпаны, наоборот, любят холодную воду – в ней они медленнее раскрываются и дольше сохраняют упругость.

Меняйте воду каждый день и не забывайте подрезать стебли, чтобы убрать засохшие кончики. Лишние листья лучше удалить, особенно те, что могут оказаться в воде, – так она дольше останется чистой.

Источник: woman

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