Как провести 8 Марта каждому знаку Зодиака

У каждого человека свой темперамент и характер. Для кого-то лучшее время — это дома с любимым человеком, а кто-то любит шумные компании и веселое празднование.

Эзотерики подсказали, как провести 8 Марта, чтобы он оставил самые лучшие воспоминания. Вспомните, кто ваша возлюбленная по знаку Зодиака. Для вас — краткие подсказки, как сделать женский праздник безупречным.

Дома в романтической атмосфере: Весы, Девы

Сходить в кино или на спектакль: Стрельцы, Козероги

Посетить площадь города, концерт: Раки, Скорпионы

Поужинать в ресторане или кафе: Водолеи, Тельцы, Близнецы

Отпраздновать в компании друзей: Овны, Рыбы, Львы.

Источник: news.hochu