Ритуалы на 8 Марта, чтобы разбогатеть и найти любовь: советы экстрасенса

Это день, когда можно провести ритуалы на привлечение денег и любви.

Эксперт: Дарья Миронова, экстрасенс

Не просто цветы

По ее словам, если в праздничный день дама получила больше двух букетов — это признак того, что в текущем году ей повезет в любви.

— Если такая девушка или женщина одинока, то она непременно встретит спутника. И неважно, от кого эти букеты будут — от коллег, подруг или других мужчин. Главное, чтобы их было больше двух, — объяснила Миронова.

Важную роль играет и цветовая гамма букета, который вам вручили:

красные тюльпаны символизируют страсть и эмоции;

розовые ознаменуют нежность и чувственность;

желтые — привлечение денежной энергии.

Ритуалы

Эксперт также перечислила ритуалы, которые нужно провести в этот знаменитый женский день. Экстрасенс предупредила, что его могут проводить только дамы.

На привлечение денег

— Леди смогут этим ритуалом улучшить свое финансовое положение. Для этого необходимо взять мисочку, насыпать туда упаковку гречки или риса, что вам ближе, то и выбирайте. Время суток играет роль: выбирайте период с 00:00 до 03:00 с 7 на 8 марта. Нужно 12 восковых свечей установить полукругом в крупу с миской. В центре горящего круга кладете монеты — их должно быть либо три, либо пять. Главное, чтобы они были без нулей на конце. После такого ритуала начнутся заметные финансовые поступления, подчеркнула собеседница.

На привлечение любви

А чтобы взгляды мужчин были прикованы к вам, по словам Мироновой, нужно сделать следующее:

— Как только вы утром проснулись, нужно подойти к зеркалу в первые 15 минут, умыться и, глядя в область третьего глаза в своем отражении, сказать следующие слова, которые довольно рабочие: «Я самая красивая, привлекательная и притягательная». Данная аффирмация позволяет раскрыть определенную эмоциональную и чувственную сферу женщины:

— Такие энергетические посылы позволят привлечь отношения, внимание, любовь, заботу противоположного пола.

Во что нарядиться

Не последнюю роль играет то, во что дама облачится в праздник. Экстрасенс Миронова рекомендует надевать одежду молочных и красных оттенков, которые особенно притягивают взгляды противоположного пола.

Черный и голубой цвет раскроют вашу эмоциональность и чувственность в этот день. А вот желтого цвета в этот день лучше избегать, поскольку он приносит разочарование, заключила эксперт.

Источник: horoscopes