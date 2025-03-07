Ритуалы на 8 Марта, чтобы разбогатеть и найти любовь: советы экстрасенса

Это день, когда можно провести ритуалы на привлечение денег и любви.
Эксперт: Дарья Миронова, экстрасенс
Не просто цветы
По ее словам, если в праздничный день дама получила больше двух букетов — это признак того, что в текущем году ей повезет в любви.
— Если такая девушка или женщина одинока, то она непременно встретит спутника. И неважно, от кого эти букеты будут — от коллег, подруг или других мужчин. Главное, чтобы их было больше двух, — объяснила Миронова.
Важную роль играет и цветовая гамма букета, который вам вручили:
красные тюльпаны символизируют страсть и эмоции;
розовые ознаменуют нежность и чувственность;
желтые — привлечение денежной энергии.
Ритуалы
Эксперт также перечислила ритуалы, которые нужно провести в этот знаменитый женский день. Экстрасенс предупредила, что его могут проводить только дамы.
На привлечение денег
— Леди смогут этим ритуалом улучшить свое финансовое положение. Для этого необходимо взять мисочку, насыпать туда упаковку гречки или риса, что вам ближе, то и выбирайте. Время суток играет роль: выбирайте период с 00:00 до 03:00 с 7 на 8 марта. Нужно 12 восковых свечей установить полукругом в крупу с миской. В центре горящего круга кладете монеты — их должно быть либо три, либо пять. Главное, чтобы они были без нулей на конце. После такого ритуала начнутся заметные финансовые поступления, подчеркнула собеседница.
На привлечение любви
А чтобы взгляды мужчин были прикованы к вам, по словам Мироновой, нужно сделать следующее:
— Как только вы утром проснулись, нужно подойти к зеркалу в первые 15 минут, умыться и, глядя в область третьего глаза в своем отражении, сказать следующие слова, которые довольно рабочие: «Я самая красивая, привлекательная и притягательная». Данная аффирмация позволяет раскрыть определенную эмоциональную и чувственную сферу женщины:
— Такие энергетические посылы позволят привлечь отношения, внимание, любовь, заботу противоположного пола.
Во что нарядиться
Не последнюю роль играет то, во что дама облачится в праздник. Экстрасенс Миронова рекомендует надевать одежду молочных и красных оттенков, которые особенно притягивают взгляды противоположного пола.
Черный и голубой цвет раскроют вашу эмоциональность и чувственность в этот день. А вот желтого цвета в этот день лучше избегать, поскольку он приносит разочарование, заключила эксперт.
Источник: horoscopes
Комментарии (0)
Оставить комментарий