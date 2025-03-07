Baltijas balss logotype

Ритуалы на 8 Марта, чтобы разбогатеть и найти любовь: советы экстрасенса 0

Люблю!
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Ритуалы на 8 Марта, чтобы разбогатеть и найти любовь: советы экстрасенса

Это день, когда можно провести ритуалы на привлечение денег и любви.

Эксперт: Дарья Миронова, экстрасенс

Не просто цветы

По ее словам, если в праздничный день дама получила больше двух букетов — это признак того, что в текущем году ей повезет в любви.

— Если такая девушка или женщина одинока, то она непременно встретит спутника. И неважно, от кого эти букеты будут — от коллег, подруг или других мужчин. Главное, чтобы их было больше двух, — объяснила Миронова.

Важную роль играет и цветовая гамма букета, который вам вручили:

красные тюльпаны символизируют страсть и эмоции;

розовые ознаменуют нежность и чувственность;

желтые — привлечение денежной энергии.

Ритуалы

Эксперт также перечислила ритуалы, которые нужно провести в этот знаменитый женский день. Экстрасенс предупредила, что его могут проводить только дамы.

На привлечение денег

— Леди смогут этим ритуалом улучшить свое финансовое положение. Для этого необходимо взять мисочку, насыпать туда упаковку гречки или риса, что вам ближе, то и выбирайте. Время суток играет роль: выбирайте период с 00:00 до 03:00 с 7 на 8 марта. Нужно 12 восковых свечей установить полукругом в крупу с миской. В центре горящего круга кладете монеты — их должно быть либо три, либо пять. Главное, чтобы они были без нулей на конце. После такого ритуала начнутся заметные финансовые поступления, подчеркнула собеседница.

На привлечение любви

А чтобы взгляды мужчин были прикованы к вам, по словам Мироновой, нужно сделать следующее:

— Как только вы утром проснулись, нужно подойти к зеркалу в первые 15 минут, умыться и, глядя в область третьего глаза в своем отражении, сказать следующие слова, которые довольно рабочие: «Я самая красивая, привлекательная и притягательная». Данная аффирмация позволяет раскрыть определенную эмоциональную и чувственную сферу женщины:

Такие энергетические посылы позволят привлечь отношения, внимание, любовь, заботу противоположного пола.

Во что нарядиться

Не последнюю роль играет то, во что дама облачится в праздник. Экстрасенс Миронова рекомендует надевать одежду молочных и красных оттенков, которые особенно притягивают взгляды противоположного пола.

Черный и голубой цвет раскроют вашу эмоциональность и чувственность в этот день. А вот желтого цвета в этот день лучше избегать, поскольку он приносит разочарование, заключила эксперт.

Источник: horoscopes

0
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
О чем свидетельствует боль в желудке
О чем свидетельствует боль в желудке
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео