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Волшебный аксессуар, который поможет дополнить любой образ 0

Люблю!
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Волшебный аксессуар, который поможет дополнить любой образ

Броши можно использовать для дополнения любого образа, например, вместо запонок или как стилеобразующий акцент на платье или костюме.

Эксперт: Ольга Скорокосова, стилист

«В этом случае советую выбрать какую-нибудь крупную брошь в виде цветка, бабочки или любой фантазийной формы. Или же приколоть несколько некрупных брошей на лацканы жакета с одной или даже с двух сторон. <...> Некрупные брошки можно располагать на широких манжетах в виде запонок, украшать ими рукав пиджака, закалывать запах на юбке», — предложила стилист.

Кроме того, можно приколоть брошь к обуви или отвороту шапки бини. Акцент можно сделать с помощью одной детали или нескольких небольших. Любителям элегантных образов стилист также посоветовала присмотреться к броши в виде камеи, которую можно закрепить в районе верхней пуговицы на блузке.

Источник: woman

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