Чем отличаются женщины-нарциссы и мужчины-нарциссы

Хотя и мужчины, и женщины-нарциссы склонны к манипуляциям, использованию других и жажде признания, их тактика и методы достижения целей существенно различаются.

Нарциссизм — это черта личности, которая проявляется у каждого человека по-разному. Хотя основными характеристиками нарциссического расстройства являются потребность в восхищении, недостаток эмпатии и стремление к контролю, мужчины и женщины выражают эти качества по-разному. На их поведение влияют как гендерные роли, так и социальные ожидания, что формирует различные модели нарциссического поведения.

Хотя и мужчины, и женщины-нарциссы склонны к манипуляциям, использованию других в своих целях и жажде признания, их тактика и методы достижения целей существенно различаются. Женщины-нарциссы часто прибегают к психологическим играм, эмоциональному давлению и тонкому обесцениванию, в то время как мужчины-нарциссы чаще проявляют доминирование, агрессию и прямое требование власти.

Восемь ключевых различий, которые отличают женщин-нарциссов от мужчин.

1. Манипуляция отношениями

Мужчины-нарциссы

Мужчины-нарциссы склонны к прямому контролю в отношениях. Они могут доминировать, требовать подчинения, использовать страх и угрозы, чтобы управлять партнёром. Часто они обесценивают достижения своей второй половины, подчеркивая своё превосходство.

Женщины-нарциссы

Женщины-нарциссы действуют более скрытно. Вместо агрессивного контроля они используют эмоциональный шантаж, чувство вины и манипуляцию жалостью. Они могут изображать жертву, требуя постоянного внимания и заботы.

2. Одержимость внешностью

Мужчины-нарциссы

Для мужчин-нарциссов статус и власть важнее внешности. Они стремятся к финансовому успеху, высоким должностям и влиянию, поскольку считают это главным показателем своего превосходства.

Женщины-нарциссы

Женщины-нарциссы делают акцент на внешности и привлекательности. Они могут чрезмерно заботиться о своей внешности, использовать её как инструмент манипуляции и добиваться социального признания через свою женственность и обаяние.

3. Способы унижения других

Мужчины-нарциссы

Они унижают других открыто: критикуют, насмехаются, сравнивают с собой, подчеркивают ошибки и недостатки. Мужчины-нарциссы часто ведут себя агрессивно и могут прибегать к физическому давлению.

Женщины-нарциссы

Женщины-нарциссы унижают завуалированно. Они используют пассивную агрессию, двусмысленные комплименты (“Ты выглядишь лучше, чем обычно!”), создают интриги и слухи, чтобы испортить репутацию других.

4. Родительский стиль

Мужчины-нарциссы

Отец-нарцисс может быть жёстким, требовательным и холодным. Он требует от детей подчинения и успехов, но при этом мало проявляет любовь и поддержку.

Женщины-нарциссы

Мать-нарцисс действует тоньше: она создаёт эмоциональную зависимость, внушая детям, что они никогда не смогут без неё обойтись. Часто она использует чувство вины, чтобы дети искали её одобрения.

5. Достижение успеха

Мужчины-нарциссы

Они стремятся к прямому успеху: строят карьеру, зарабатывают деньги, получают власть. Их главная цель — быть номером один в своей сфере.

Женщины-нарциссы

Они чаще достигают статуса через других. Женщина-нарцисс может искать успешного партнёра или воспитывать успешных детей, присваивая их достижения себе.

6. Использование эмоций

Мужчины-нарциссы

Они пренебрегают эмоциями, считая их слабостью. Их стиль общения — жёсткость, логика, требования. Они редко проявляют сочувствие и могут игнорировать эмоциональные потребности других.

Женщины-нарциссы

Они используют чувства как оружие. Они могут преувеличивать страдания, вызывать жалость, манипулировать слезами и обидами, чтобы заставить окружающих выполнять их желания.

7. Социальный статус

Мужчины-нарциссы

Мужчины-нарциссы ищут признание через достижения: высокие должности, дорогие машины, элитное жильё. Они хотят, чтобы окружающие завидовали их успеху.

Женщины-нарциссы

Они стремятся к идеальной социальной картинке. Их цель — восхищённые взгляды, идеальные фотографии в соцсетях, статусные знакомства.

8. Тип нарциссизма

Мужчины-нарциссы

Чаще проявляют открытый (грандиозный) нарциссизм: они ведут себя громко, хвастаются, требуют восхищения, открыто демонстрируют своё превосходство.

Женщины-нарциссы

Склонны к скрытому (уязвимому) нарциссизму: они могут притворяться жертвами, манипулировать жалостью, изображать “непонятую личность”, чтобы привлечь внимание.

Заключение

Мужчины и женщины-нарциссы имеют много общего, но выражают свою потребность в контроле и восхищении по-разному. Мужчины действуют более агрессивно и прямолинейно, тогда как женщины используют эмоциональные манипуляции и скрытые стратегии.

Важно понимать эти различия, чтобы вовремя распознавать нарциссическое поведение и защищать себя от манипуляций.

Источник: cluber