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Что подарить на 8 Марта разным знакам Зодиака 0

Люблю!
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Что подарить на 8 Марта разным знакам Зодиака

Эзотерики рассказали, как легко поднять настроение любимой, подруге или родному человеку на 8 Марта. Главное — подобрать правильный презент. У каждого знака Зодиака свой вкус и свои предпочтения.

Для вас — идеи презентов, которым будут рады разные знаки Зодиака. Эти вещи — символические, однако подарят хорошее настроение и комфортные ощущения. Выбирайте знак Зодиака, которому планируете покупать презент на 8 Марта, и не забудьте добавить букет цветов.

Книги, блокноты или домашнее животное: Близнецам, Стрельцам

Украшения для волос, сладости: Девам, Рыбам

Кулоны, обереги, талисманы: Овнам, Козерогам

Кольцо, браслет: Ракам, Весам

Вещи для хобби: Тельцам, Львам

Книги, билеты в театр, кино: Скорпионам, Водолеям.

Источник: news.hochu

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